مانشستر سيتي يقهر إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي



قلب مانشستر سيتي تأخره صفر / 1 أمام مضيفه إيفرتون، إلى انتصار كبير ومستحق 3 / 1، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق جاك هاريسون في الدقيقة 29، قبل أن يحرز فيل فودين في الدقيقة 53 هدف التعادل لمانشستر سيتي، الذي خاض لقاءه الأول في المسابقة عقب تتويجه بلقب كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي.

وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، بينما تكفل البرتغالي بيرناردو سيلفا بإحراز الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة هذا الموسم والثاني في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة التي توج بها في المواسم الثلاثة الماضية، إلى 37 نقطة في المركز الرابع، علما بأنه مازالت لديه مباراة مؤجلة أمام برينتفورد.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 8 انتصارات وتعادلين، عند 16 نقطة في المركز السابع عشر ،الرابع من القاع، وذلك بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب انتهاكه قوانين اللعب المالي النظيف.

بدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب مانشستر سيتي بغية تسجيل هدف مبكر، وأضاع ألفاريز فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة، حينما سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون تصدى للكرة بنجاح.

وسدد كايل ووكر من خارج المنطقة في الدقيقة السادسة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وخرجت لركنية لم تسفر عن شيء.

وكاد فودين أن يهز الشباك في الدقيقة 12، عندما استغل تمريرة خاطئة من دفاع إيفرتون، وسدد من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة خارج الملعب.

وأضاع ماتيوس نونيز فرصة لسيتي في الدقيقة 15، حينما تهيأت الكرة أمامه داخل المنطقة، ليسدد دون مضايقة من أحد، لكن بيكفورد تصدى للكرة، لتصل إلى ألفاريز، الذي سدد مباشرة، لكن حارس إيفرتون واصل تألقه وأبعد الكرة لركنية لم تستغل.

وواصل مانشستر سيتي هجومه المكثف، وبعد سلسلة من التمريرات وصلت الكرة إلى جاك جريليش، الذي سدد من داخل المنطقة في الدقيقة 21، غير أن بيكفورد كان في الموعد.

وعلى عكس سير اللعب، افتتح إيفرتون التسجيل عن طريق هاريسون في الدقيقة 29.

واستغل دوايت ماكنيل تمريرة خاطئة من رودري، ليرسل تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيسر، قابلها هاريسون، الموجود أمام المرمى مباشرة، بتسديدة مباشرة، واضعا الكرة على يسار إيديرسون مورايش، حارس مرمى مانشستر سيتي، لتحتضن الشباك.

وواصل مانشستر سيتي هجماته المتلاحقة، ومرر جريليش كرة عرضية من الناحية اليسرى، قابلها رودري بتسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 31.

وكاد هاريسون يعزز تقدم إيفرتون بهدف آخر في الدقيقة 33، حيث تابع ركلة ركنية من الجهة اليسرى أبعدها دفاع سيتي بطريقة خاطئة، لتصل الكرة إليه ويسدد قذيفة مدوية من خارج المنطقة، أبعدها مورايش بأطراف أصابعه لركنية لم تثمر عن أي جديد.

وهدأ إيقاع المباراة بشكل مفاجيء خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم إيفرتون بهدف هاريسون.

وحافظ مانشستر سيتي على نشاطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، ليترجم سيطرته على مجريات المباراة، عقب تسجيل فودين هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 53.

وسدد فودين كرة صاروخية مفاجئة من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يسار بيكفورد، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتسكن شباكه.

وواصل مانشستر سيتي فرض هيمنته على مجريات اللقاء، وأضاع فودين فرصة مؤكدة في الدقيقة 55، حيث تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن بواسطة جريليش، ليسدد مباشرة وهو على بعد خطوات فقط من المرمى، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وحصل سيتي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 61، نفذها ألفاريز لكن بيكفورد كان لها بالمرصاد، قبل أن يحصل الفريق السماوي على ركلة جزاء بعدما لمس أمادو أونانا، مدافع إيفرتون الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.

ونفذ ألفاريز ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة بقوة في منتصف المرمى، بينما ارتمى بيكفورد في الجهة اليمنى، في الدقيقة 64.

وهدأ أداء لاعبي مانشستر سيتي بمرور الوقت، ليمنح الفرصة لإيفرتون لبسط سيطرته على اللقاء، وأضاع دومينيك كالفيرت ليوين فرصة مؤكدة في الدقيقة 75، بعدما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عن طريق هاريسون، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة بجانب القائم الأيسر.

ورد مانشستر سيتي بتسديدة من على حدود المنطقة عن طريق ألفاريز في الدقيقة 84، علت العارضة بقليل، قبل أن يحرز بيرناردو سيلفا الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 87.

واستغل سيلفا تمريرة خاطئة من بيكفورد، ليضع الكرة من خارج المنطقة في الشباك الخالية، ويقضي على آماله إيفرتون في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وحاول مانشستر سيتي استغلال حالة الإحباط التي عانى منها لاعبو إيفرتون عقب الهدف الثالث، وأطلق فودين قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر.

وعاد فودين لتهديد مرمى إيفرتون مرة أخرى في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، عندما سدد من خارج المنطقة، لكن بيكفورد أمسك الكرة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي 3 / 1.





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