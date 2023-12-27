مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة على طولكرم بالضفة الغربية



قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن ستة أشخاص قتلوا في ضربة إسرائيلية بطائرة مسيرة على مدينة طولكرم بالضفة الغربية، في أحدث صورة من صور تصاعد العنف منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لهجوم من مسلحين ألقوا عبوات ناسفة عليهم خلال عملية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت المهاجمين.

ووقعت المواجهة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم التي تمثل بؤرة توتر على أحد نقاط العبور الرئيسية إلى الضفة الغربية.

وذكر شهود أن الشبان الستة الذين قُتلوا في الضربة كانوا يجلسون معا في الساعات الأولى من الصباح لكنهم لم يشاركوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي كانت تنفذ مداهمة في مناطق أخرى من المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الشبان تتراوح أعمارهم بين 17 و29 عاما. ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إن شابا آخر يبلغ من العمر 24 عاما توفي متأثرا بجراح أصيب بها في اشتباك دار الشهر الماضي.

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