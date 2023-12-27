التشيك.. تفاصيل جديدة عن المسلح الذي قتل 14 شخصاً وأصاب 25 آخرين في براغ



قال متحدث باسم الشرطة التشكية، الأربعاء، إن الطالب الذي قتل 14 شخصا وأصاب 25 آخرين في

براغ الأسبوع الماضي قبل أن يقتل نفسه، قد اعترف بقتل رجل كان يسير مع طفله قبل أسبوع من جريمته الأخيرة.

وأوضح المتحدث لموقع "نوفينكي. سي زد نيوز" الإلكتروني، أنه تم العثور على رسالة اعتراف بقتل شخصين، دون دافع، وذلك أثناء تفتيش المنزل الذي كان يعيش فيه المسلح مع والده في هوستون، غربي براغ.

وأضاف المتحدث: "لا نستطيع في الوقت الحالي نشر بقية فحوى الرسالة،" وقال إن التحقيق وجمع الأدلة من الشهود قد يتعرض للخطر.



وأشارت أدلة الطب الشرعي من سلاح ناري، تم العثور عليه في المنزل في وقت سابق، إلى أن الطالب ربما يكون مسؤولا أيضا عن جريمة القتل تلك التي وقعت في غابة على مشارف براغ.

وكانت هذه الجريمة أصابت المجتمع التشيكي بصدمة، قبل وقوع حادث إطلاق النار في براغ يوم الخميس من الأسبوع الماضي.





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