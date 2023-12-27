واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم معركة كييف ضد روسيا.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".
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