واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم معركة كييف ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

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