ماكرون يدعو نتانياهو مجددا إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الدعوة إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وأضاف الإليزيه في بيان أن "فرنسا ستعمل خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الأردن، على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة".

اقرأ أيضاً:

منظمة الصحة العالمية: عشرات الآلاف من مدنيي غزة يبحثون عن الأمان في المستشفيات

ماكرون يبلغ نتنياهو بضرورة وقف طويل الأمد لإطلاق النار

قصة فلسطينية أنجبت أربعة توائم في غزة بعد نزوحها مشياً على الأقدام

منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يواجهون خطراً جسيماً





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز