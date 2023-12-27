ماكرون يدعو نتانياهو مجددا إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الدعوة إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وأضاف الإليزيه في بيان أن "فرنسا ستعمل خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الأردن، على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة".
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