رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: علينا الاستعداد لهجوم من لبنان



يستعد الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد لتوسيع معركته بشكل حاسم مع حزب الله في لبنان.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأربعاء خلال زيارة لقيادة الجيش في مدينة صفد شمال إسرائيل: "اليوم صادقنا على مجموعة متنوعة من الخطط للمستقبل، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لهجوم إذا لزم الأمر".



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "وداخله القيادة الشمالية في مستوى عال جدا من الجاهزية".

وانخرط الجيش الإسرائيلي في قتال مستمر مع وحدات حزب الله في جنوب لبنان منذ أن اجتاحت حركة حماس المنطقة الحدودية في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأطلق حزب الله صواريخ على بلدة كريات شمونة الحدودية الأربعاء وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عدة مبان تضررت. ولم يصب أحد بأذى.

وفي بداية الحرب على غزة، نقلت السلطات عشرات الآلاف من سكان المنطقة الشمالية إلى داخل البلاد لأسباب أمنية.

وقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم مقاتل من حزب الله، في هجمات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

ويمثل القتال في هذه الساحة منذ بداية أكتوبر أخطر مواجهة عسكرية منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

لكن مراقبين يقولون إنهم ما زالوا يتبعون بعض القواعد غير المعلنة. وتجنب الجانبان حتى الآن المزيد من التصعيد.

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