وزير التربية يبحث مع السفيرة المصرية تعزيز مسارات التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفيرة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭.‬‮

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وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬واستعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭.‬

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