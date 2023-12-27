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وزير التربية يبحث مع السفيرة المصرية تعزيز مسارات التعاون المشترك

12/27/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬محمود‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

ورحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفيرة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭.‬‮

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬واستعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭.‬

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