وزير التربية يبحث مع السفيرة المصرية تعزيز مسارات التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين.
ورحب الوزير بالسفيرة، مشيداً بمستوى التعاون الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومنوهاً بالحرص على تعزيز مسارات التعاون نحو آفاق أكثر شمولاً.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التنسيق في مجالات التعليم والتعليم العالي.
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