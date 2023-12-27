مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية يتفقد مشروع تطوير حديقة الوفاء في الحجيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬حديقة‭ ‬الوفاء‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬929‭ ‬بالدائرة‭ ‬الرابعة،‭ ‬يتضمن‭ ‬توفير‭ ‬وتركيب‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬جديدة،‭ ‬وألعاب‭ ‬أخرى‭ ‬مخصصة‭ ‬للأطفال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مسار‭ ‬رياضي‭ ‬لممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬باستخدام‭ ‬الطوب‭ ‬الأحمر‭. ‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البلدية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬تطلعات‭ ‬أهالي‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬والمرافق‭ ‬التابعة‭ ‬للبلدية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تضمينها‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬والصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬قسم‭ ‬الحدائق‭ ‬والمتنزهات،‭ ‬مع‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمعايير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭. ‬

وأضاف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأنه‭ ‬ضمن‭ ‬مساهمات‭ ‬البلدية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير،‭ ‬قامت‭ ‬بإنشاء‭ ‬المسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬وزراعة‭ ‬مرافق‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬بالأشجار‭ ‬المحلية‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬والتي‭ ‬تمتاز‭ ‬بأنها‭ ‬مقاومة‭ ‬للحرارة‭ ‬ولا‭ ‬تستهلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المياه‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬معرفي‭ ‬بجهود‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنظيم‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لمختلف‭ ‬المواقع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفقد‭ ‬تطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬لتخدم‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬العوائل‭ ‬والأطفال‭ ‬طوال‭ ‬العام‭. ‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬محمد‭ ‬دراج‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬على‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬حديقة‭ ‬الوفاء،‭ ‬باعتباره‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحجيات،‭ ‬وسيلبي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اكتماله‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والرياضية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيتضمن‭ ‬إنشاء‭ ‬مسار‭ ‬لممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬المشي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تخصيص‭ ‬منطقة‭ ‬للألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬هوائية،‭ ‬وأخرى‭ ‬لألعاب‭ ‬الأطفال‭.‬

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