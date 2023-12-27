مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية يتفقد مشروع تطوير حديقة الوفاء في الحجيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام المهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، بحضور النائب محمد معرفي عضو مجلس النواب، ومحمد دراج عضو المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، بزيارة تفقدية لحديقة الوفاء بمنطقة الحجيات في الرفاع، للوقوف على مشروع تطوير الحديقة بشكل كلي ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، والتي تهدف لإعادة تجميل وصيانة وتأهيل عدد من الحدائق والمرافق العامة في مختلف الدوائر.
وفي هذا الصدد، أكد مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية أن مشروع تطوير حديقة الوفاء في مجمع 929 بالدائرة الرابعة، يتضمن توفير وتركيب ألعاب رياضية جديدة، وألعاب أخرى مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى تطوير مسار رياضي لممارسة رياضة المشي باستخدام الطوب الأحمر.
ونوه إلى أن البلدية وبالتعاون مع المجلس البلدي، حريصة على متابعة تطلعات أهالي المناطق من الخدمات والمتمثلة في الحدائق والمماشي والمرافق التابعة للبلدية، والعمل على تضمينها في مشاريع التطوير والصيانة الدورية التي يعمل على تنفيذها قسم الحدائق والمتنزهات، مع الاهتمام بمعايير الأمن والسلامة.
وأضاف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية بأنه ضمن مساهمات البلدية لتنفيذ الخطة الوطنية للتشجير، قامت بإنشاء المسطحات الخضراء وزراعة مرافق الحدائق والمماشي بالأشجار المحلية الصديقة للبيئة، والتي تمتاز بأنها مقاومة للحرارة ولا تستهلك الكثير من المياه.
من جهته، أشاد النائب محمد معرفي بجهود بلدية المنطقة الجنوبية وحرصها على مواصلة تنظيم الزيارات الميدانية لمختلف المواقع من أجل تفقد تطلعات الأهالي عن كثب من الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب العمل المستمر لتطوير الحدائق والمماشي لتخدم الزوار من العوائل والأطفال طوال العام.
كما أثنى محمد دراج العضو البلدي على التكامل والتعاون المشترك بين مختلف الجهات في تنفيذ المشاريع التطويرية والترفيهية، مشيراً إلى أهمية مشروع تطوير حديقة الوفاء، باعتباره يقع في موقع حيوي في منطقة الحجيات، وسيلبي في حال اكتماله احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات الترفيهية والرياضية، وخصوصاً أن هذا المشروع سيتضمن إنشاء مسار لممارسة رياضة المشي، فضلاً عن تخصيص منطقة للألعاب رياضية هوائية، وأخرى لألعاب الأطفال.
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