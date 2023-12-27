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بحث مستجدات تنفيذ برنامج ((العاصمة محافظة صحية))

12/27/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للمدن‭ ‬الصحية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬اجتماعها‭ ‬التنسيقي‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬إذ‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬العاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬نيل‭ ‬العاصمة‭ ‬لقب‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬المعززة‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬وجود‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعززة‭ ‬للصحة،‭ ‬والسكن‭ ‬الملائم،‭ ‬والأمن،‭ ‬والنظافة،‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬النفايات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الحدائق‭ ‬والمساحات‭ ‬الخضراء‭.‬

وتابعت‭ ‬اللجنة،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضائها‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتعاونة‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬حكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجامعات،‭ ‬عرضاً‭ ‬تعريفياً‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬وأهدافه‭ ‬ومعايير‭ ‬ومتطلبات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لنيل‭ ‬اللقب،‭ ‬وخلفية‭ ‬تاريخية‭ ‬حول‭ ‬تطبيق‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬خطط‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬والجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المقترح‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭.‬

وأكد‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬أصبحت‭ ‬تمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نالت‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لقب‭ ‬المدينة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬تبعتها‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬كأول‭ ‬عاصمة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬مشيداً‭ ‬باهتمام‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحضاري‭ ‬الرائد،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬وتدوين‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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