بحث مستجدات تنفيذ برنامج ((العاصمة محافظة صحية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت اللجنة العليا للمدن الصحية بمحافظة العاصمة اجتماعها التنسيقي برئاسة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، إذ بحثت اللجنة مستجدات تنفيذ برنامج «العاصمة محافظة صحية»، والذي يهدف إلى نيل العاصمة لقب محافظة صحية عبر تحقيق 80
% من المعايير المعززة التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية، ومن أبرزها وجود المؤسسات المعززة للصحة، والسكن الملائم، والأمن، والنظافة، والتخلص من النفايات، إضافة إلى وجود الحدائق والمساحات الخضراء.
وتابعت اللجنة، بحضور أعضائها الذين يمثلون عدداً من الجهات المتعاونة من وزارات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات، عرضاً تعريفياً حول برنامج المدن الصحية وأهدافه ومعايير ومتطلبات منظمة الصحة العالمية لنيل اللقب، وخلفية تاريخية حول تطبيق البرنامج في مملكة البحرين، كما بحثت اللجنة خطط تنفيذ المشروع والجدول الزمني المقترح للانتهاء من تحقيق المعايير المطلوبة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن اللجنة أصبحت تمتلك الخبرة الكافية في آلية تنفيذ البرنامج بعد أن نالت أم الحصم لقب المدينة الصحية في 2018، تبعتها المنامة في عام 2021 كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، مشيداً باهتمام كل الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع الحضاري الرائد، بما يعكس حرصها على الدفع بعجلة التنمية وتدوين اسم مملكة البحرين في سجلات أهم وأبرز المشاريع الإقليمية والدولية.
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