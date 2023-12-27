وزير التنمية الاجتماعية يؤكد حرص البحرين على نشر ثقافة السلام وترسيخ قيم التسامح والتعايش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬برئيس‭ ‬الأساقفة‭ ‬أكسيوس،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬ودور‭ ‬العبادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬التنموية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وقد‭ ‬تناول‭ ‬اللقاء‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬التنموي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لمشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والكنائس‭ ‬المسجلة‭ ‬تحت‭ ‬مظلتها‭.‬

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