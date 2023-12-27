مشتل غصن البحرين يدعم تشجير مركز ابن سينا الصحي بـ104 أشجار وشجيرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن المرحلة الثالثة للحملة الوطنية للتشجير «دُمتِ خضراء»، قامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع كل من وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة، بتشجير مركز ابن سينا الصحي بمحافظة العاصمة بدعم من مشتل غصن البحرين.
وتم غرس 104 شتلات من الأشجار والشجيرات في ساحة المركز بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والدكتورة إجلال العلوي الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الاولية، ومن المشتل الداعم للمشروع حضر كل من آمال الصايغ مدير مشتل غصن البحرين ويوسف الحداد المدير التنفيذي للمشتل وعدد من موظفي المركز الصحي.
وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة إجلال فيصل العلوي الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية أن دعم مثل هذه المشاريع يندرج ضمن استراتيجية الاستدامة في إطار مساهمة مراكز الرعاية الصحية الأولية في المشاريع البيئية الهادفة لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين، وذلك دعماً للأولويات الوطنية والجهود العالمية لتقليل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي بات يشهدها العالم بشكل ملحوظ، وتسعى حملة «دمتِ خضراء» لدعم خطط مملكة البحرين لزيادة الرقعة الخضراء حيث تتمحور أهدافها حول تحقيق التزامات مملكة البحرين تجاه الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل المناخي، وحماية البيئة وتقليل الآثار الناجمة عن تغير المناخ.
وتأتي هذه المساهمة الكريمة من مشتل غصن البحرين ضمن الجهود المشتركة بين القطاع العام والخاص في إنجاز المشاريع البيئية في مختلف محافظات ومدن مملكة البحرين تحت مظلة الحملة الوطنية للتشجير «دمتِ خضراء» بهدف زيادة سعة الرقعة الخضراء في المساحات العامة، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية الناتجة عن زيادة الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، ودعم الجهود المحلية والدولية للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري مع حلول عام 2060م.
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