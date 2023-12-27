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مشتل غصن البحرين يدعم تشجير مركز ابن سينا الصحي بـ104 أشجار وشجيرات

12/27/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬للحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دُمتِ‭ ‬خضراء‮»‬،‭ ‬قامت‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬بتشجير‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬الصحي‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مشتل‭ ‬غصن‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬غرس‭ ‬104‭ ‬شتلات‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬والشجيرات‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المركز‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬والدكتورة‭ ‬إجلال‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الاولية،‭ ‬ومن‭ ‬المشتل‭ ‬الداعم‭ ‬للمشروع‭ ‬حضر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬آمال‭ ‬الصايغ‭ ‬مدير‭ ‬مشتل‭ ‬غصن‭ ‬البحرين‭ ‬ويوسف‭ ‬الحداد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمشتل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إجلال‭ ‬فيصل‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساهمة‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬الهادفة‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬دعماً‭ ‬للأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬والجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لتقليل‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬والتغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬وتسعى‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬دمتِ‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬خطط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬حيث‭ ‬تتمحور‭ ‬أهدافها‭ ‬حول‭ ‬تحقيق‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الخاص‭ ‬بالعمل‭ ‬المناخي،‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتقليل‭ ‬الآثار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬مشتل‭ ‬غصن‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬ومدن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دمتِ‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬سعة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬العامة،‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬عام‭ ‬2060م‭.‬

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