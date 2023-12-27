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الهلال الأحمر البحريني تشارك في ورشة تأهيل ودمج المتطوعين بهيئات وجمعيات الهلال الأحمر

12/27/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬معنية‭ ‬بتأهيل‭ ‬ودمج‭ ‬المتطوعين‭ ‬القادة‭ ‬بهيئات‭ ‬وجمعيات‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬استضافها‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬التطوع‭ ‬لمستقبل‭ ‬خليجي‭ ‬مستدام‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬30‭ ‬متطوعا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

ومثّل‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬المحامي‭ ‬أحمد‭ ‬خميس‭ ‬الصالح‭ ‬عضو‭ ‬متطوع‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬القانوني‭ ‬بالجمعية،‭ ‬وأحمد‭ ‬أيمن‭ ‬إدريس‭ ‬منسق‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭.‬

وتضمنت‭ ‬أجندة‭ ‬الورشة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬القيادات‭ ‬التطوعية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وتطويره‭ ‬والتخطيط‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الأول‭ ‬موضوع‭ ‬القيادة‭ ‬الفاعلة،‭ ‬ومهارات‭ ‬العرض‭ ‬والإلقاء،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬ركزت‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬ومصادره‭ ‬وآليات‭ ‬تنفيذه‭ ‬الرقابية‭ ‬والوقائية،‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والختامي‭ ‬فتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬كحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬عن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإنسانية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الورشة‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬أمان‭ ‬العلي‭ ‬مدير‭ ‬قطاع‭ ‬التطوع‭ ‬والتنمية‭ ‬المحلية‭ ‬بالهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬القطري‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬العميقين‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬وكافة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬في‭ ‬الورشة،‭ ‬وتكريس‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬للقضايا‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تطوع‭ ‬مستدام‭ ‬خليجياً‭.‬

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