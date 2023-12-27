الهلال الأحمر البحريني تشارك في ورشة تأهيل ودمج المتطوعين بهيئات وجمعيات الهلال الأحمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت جمعية الهلال الأحمر البحريني في ورشة تدريبية معنية بتأهيل ودمج المتطوعين القادة بهيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استضافها الهلال الأحمر القطري في الدوحة على مدار 3 أيام خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري تحت شعار «التطوع لمستقبل خليجي مستدام»، بمشاركة 30 متطوعا من دول مجلس التعاون الخليجي.
ومثّل الهلال الأحمر البحريني في هذه المشاركة المحامي أحمد خميس الصالح عضو متطوع في الفريق القانوني بالجمعية، وأحمد أيمن إدريس منسق الحاسب الآلي.
وتضمنت أجندة الورشة عدداً من المواضيع ذات الأهمية في إعداد وتأهيل القيادات التطوعية القادرة على توجيه العمل التطوعي وتطويره والتخطيط له، حيث تناولت في يومها الأول موضوع القيادة الفاعلة، ومهارات العرض والإلقاء، وفي اليوم الثاني ركزت الورشة على مبادئ القانون الدولي الإنساني ومصادره وآليات تنفيذه الرقابية والوقائية، أما اليوم الثالث والختامي فتم تخصيصه كحلقة نقاشية عن الدبلوماسية الإنسانية.
وفي ختام الورشة أعرب السيد حسين أمان العلي مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري عن شكره وتقديره العميقين للمشاركين من الهلال الأحمر البحريني وكافة المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي على مشاركتهم وتفاعلهم في الورشة، وتكريس الوقت والجهد للقضايا الإنسانية والاجتماعية بهدف الوصول إلى تطوع مستدام خليجياً.
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