مصادر: العمل على إنشاء سوق مدينة حمد بات وشيكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
كشف مصدر مطلع أن إنشاء سوق مدينة حمد المركزي بات وشيكا بعد أن أرسيت أعماله على إحدى المنشآت المختصة في أعمال الإنشاءات.
وقال المصدر إن ثمة اجتماعا سيعقد قريباً بخصوص الأعمال الإنشائية المتعلقة بالسوق، حيث بدأ بعض العمال بتهيئة الموقع المقرر للعمل متوقعاً أن يستغرق العمل على عملية الإنشاء حوالي 18 شهرا.وسبق أن أعلن قرب بدء العمل في السوق بيد أن إجراءات التراخيص التي صرح بها لـ«أخبار الخليج» تأخرت بسبب الدراسة المرورية وأن السوق المركزي المزمع إنشاؤه في (دوار 17) شبيه بسوق المحرق المركزي مع فارق زيادة بسيطة عن سوق المحرق.
ومن المفترض بحسب تصريح مسبق أن يشتمل سوق مدينة حمد المركزي على محلات تجارية منها المقاهي والمطاعم وهايبر ماركت وكوفي شوب وصالون الحلاقة وصيدلية، إضافة إلى محلات الفواكه والخضراوات والأسماك واللحوم والخدمات العامة ومساحة تنزيل وتعبئة السلع مع مواقف للسيارات.
كلمات دالة
MENAFN27122023000055011008ID1107663075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.