مصادر: العمل على إنشاء سوق مدينة حمد بات وشيكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬سوق‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬المركزي‭ ‬بات‭ ‬وشيكا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرسيت‭ ‬أعماله‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬المنشآت‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الإنشاءات‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ ‬اجتماعا‭ ‬سيعقد‭ ‬قريباً‭ ‬بخصوص‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسوق،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬بعض‭ ‬العمال‭ ‬بتهيئة‭ ‬الموقع‭ ‬المقرر‭ ‬للعمل‭ ‬متوقعاً‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الإنشاء‭ ‬حوالي‭ ‬18‭ ‬شهرا‭.‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬قرب‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬التراخيص‭ ‬التي‭ ‬صرح‭ ‬بها‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تأخرت‭ ‬بسبب‭ ‬الدراسة‭ ‬المرورية‭ ‬وأن‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬المزمع‭ ‬إنشاؤه‭ ‬في‭ (‬دوار‭ ‬17‭) ‬شبيه‭ ‬بسوق‭ ‬المحرق‭ ‬المركزي‭ ‬مع‭ ‬فارق‭ ‬زيادة‭ ‬بسيطة‭ ‬عن‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭.‬

ومن‭ ‬المفترض‭ ‬بحسب‭ ‬تصريح‭ ‬مسبق‭ ‬أن‭ ‬يشتمل‭ ‬سوق‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬منها‭ ‬المقاهي‭ ‬والمطاعم‭ ‬وهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬وكوفي‭ ‬شوب‭ ‬وصالون‭ ‬الحلاقة‭ ‬وصيدلية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬محلات‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬والأسماك‭ ‬واللحوم‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة‭ ‬ومساحة‭ ‬تنزيل‭ ‬وتعبئة‭ ‬السلع‭ ‬مع‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭.‬

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