تكريم طيران الخليج ضمن المنشآت المتميزة في مجال توظيف العمالة الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصلت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، على درع المنشآت المتميزة في مجال توظيف العمالة الوطنية خلال الحفل الـ 38 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي لعام 2023، وقد تسلم درع التكريم القبطان وليد عبدالحميد العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج.
وفي الحفل نفسه، تم تكريم عدد 4 من العمال المجدين العاملين في شركات مجموعة طيران الخليج وهي شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران.
وبهذه المناسبة، قال زايد بن راشد الزياني، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج: «يأتي تكريم العمالة الوطنية التي حققت إنجازات متميزة في مختلف قطاعات الإنتاج ليؤكد أهمية تعزيز إسهامات الكوادر الوطنية في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، كما يؤكد التقدير الكبير للدور الذي تلعبه المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص في مجال توظيف العمالة الوطنية».
وأعرب عن سروره واعتزازه بحصول طيران الخليج على درع
المنشآت المتميزة في توظيف العمالة الوطنية لهذا العام، حيث يعتبر هذا التكريم من قبل جلالة الملك المعظم، تتويجًا للجهود والمبادرات المستمرة في تطوير الكوادر البشرية تحقيقًا لرؤية مجموعة طيران الخليج التي تقوم حاليًا بتطوير مشاريع جديدة
تلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاعي الطيران والنقل الجوي كجزء من الجهود المستمرة للمساهمة في تنفيذ أهداف رؤية البحرين 2030، مؤكدًا مواصلة السعي في دعم أهداف وزارة العمل من خلال تطوير الكوادر البشرية وتوسيع فرص الاستثمار في الكفاءات الوطنية في كل الشركات المنضوية تحتها.
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