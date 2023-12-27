تكريم طيران الخليج ضمن المنشآت المتميزة في مجال توظيف العمالة الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬الحفل‭ ‬نفسه،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬المجدين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وأكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬تكريم‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬إنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الإنتاج‭ ‬ليؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬إسهامات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬التقدير‭ ‬الكبير‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬العاملة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بحصول‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬درع‭

‬المنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬تتويجًا‭ ‬للجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لرؤية‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬حاليًا‭ ‬بتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة‭

‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لقطاعي‭ ‬الطيران‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬مواصلة‭ ‬السعي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬وتوسيع‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الشركات‭ ‬المنضوية‭ ‬تحتها‭.‬

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