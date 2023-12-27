عمال مكرمون لـ ((أخبار الخليج)): التكريم حافز إضافي على التفاني في خدمة الوطن

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- Akhbar Al Khaleej) من بين المكرمين مركز تدريب صحي نجح في توظيف 50% من خريجيه
أعرب مكرمون في الحفل السنوي الـ (38) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي الذي أقامته وزارة العمل تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس الأربعاء عن سعادتهم واعتزازهم باختيارهم ضمن المكرمين، والذي يعد وسامًا بالنسبة إليهم.
وأكدوا لـ «أخبار الخليج» أن هذا الاختيار يعكس اهتمام جلالته بأبنائه الذين تفانوا في خدمة الوطن بإخلاص وجد وأسهموا في تنمية المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
وقالت بيان آل حمد المدير العام لمركز السيف للتدريب الصحي إن المركز يوفر برنامج تدريب مساعد طبيب الأسنان مع ضمان التوظيف، وحاليًا تم توظيف 50 % من الخريجين، وسيتم توظيف المتبقين في بداية عام 2024.
وتوجهت بالشكر إلى جلالة الملك المعظم على التكريم كما شكرت وزير العمل، متطلعة أن يكون القادم أجمل والمزيد من قصص النجاح.
وقد فاز مركز السيف للتدريب الصحي بجائزة المؤسسات التدريبية المتميزة في تدريب الباحثين عن عمل في برامج التدريب مع ضمان التوظيف. ويهدف برنامج المركز إلى بحرنة الوظائف بتقديم أعلى مستويات التدريب المهني الصحي ويسهم بشكل كبير في خلق فرص وظيفية.
بدورها، أعربت شيماء السيد باقر حسن، مدير إدارة الأعمال ضمن فئة المديرين المتميزين عن سعادتها بالتكريم، قائلة: «لا أستطيع التعبير عن مدى شعوري وفرحتي بهذا التكريم وآمل أن أكون دائمًا عند حسن الظن»، مضيفة أن هذه التكريمات تعطي دافعًا للجميع بإعطاء المزيد وتحقيق المزيد من الإنجازات، متوجهة بالشكر إلى جلالة الملك المعظم لرعايته لهذا الحفل وحرصه الشديد على أن يتم تكريم الموظفين المتميزين والإداريين سنويًا تزامنًا مع أعياد البحرين، كما توجهت بالشكر إلى وزير العمل على التكريم والمنظمين.
من جهتها، توجهت فاطمة يوسف جعفر مسؤولة قسم المشتريات في شركة ناس للأغذية بالشكر إلى جلالة الملك المعظم ووزير العمل على تكريمها في الحفل السنوي للعمال المجدين والمتميزين بعد عملها 15 عامًا بالقطاع الخاص، مشيدة بالحفل وتنظيمه المتميز.
بدوره، أعرب مكي علي سلمان محسن «بحار» عن سعادته وسروره بتكريمه ضمن العمال من قطاع الاقتصاد غير المنظم، الذي يعد أول تكريم له في حياته، كما اعتبره بمثابة مكرمة بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أنه يعمل بحارًا منذ 40 عامًا ويعتمد على هذه المهنة في الحصول على قوت يومه.
إلى ذلك، قالت خديجة عبدالوهاب من شركة ناصر سعيد الهاجري إنها تشرفت بتكريمها ضمن الموظفين المتميزين والذي سيكون إضافة كبيرة في سجلها الوظيفي، كما تشكر القائمين على التكريم.
من جهته، أعرب سيد أحمد عادل من شركة البحرين الوطنية القابضة عن سعادته الغامرة بهذا التكريم الذي يعد فرحة كبيرة، والجميع في المملكة فرحين ومسرورين بهذا التكريم، متوجهًا بالشكر إلى جلالة الملك المعظم لرعايته السامية للحفل، كما شكر وزارة العمل وإدارة الشركة على هذا التكريم.
بدوره، قال ياسر سالم المنصوري من فندق ريتز كارلتون البحرين إن هذا التكريم الأول بالنسبة لي والذي يعد وسامًا، متوجهًا بالشكر لوزير العمل متطلعًا لتحقيق المزيد من الإنجاز في المستقبل.
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