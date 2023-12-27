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عمال مكرمون لـ ((أخبار الخليج)): التكريم حافز إضافي على التفاني في خدمة الوطن

12/27/2023 7:19:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من بين المكرمين مركز تدريب صحي نجح في توظيف 50% من خريجيه


أعرب‭ ‬مكرمون‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬الـ‭ (‬38‭) ‬لتكريم‭ ‬العمال‭ ‬المجدين‭ ‬والمتفوقين‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬واعتزازهم‭ ‬باختيارهم‭ ‬ضمن‭ ‬المكرمين،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬وسامًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭.‬


وأكدوا‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬بأبنائه‭ ‬الذين‭ ‬تفانوا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬بإخلاص‭ ‬وجد‭ ‬وأسهموا‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وقالت‭ ‬بيان‭ ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬السيف‭ ‬للتدريب‭ ‬الصحي‭ ‬إن‭ ‬المركز‭ ‬يوفر‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬مساعد‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬التوظيف،‭ ‬وحاليًا‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬50‭ % ‬من‭ ‬الخريجين،‭ ‬وسيتم‭ ‬توظيف‭ ‬المتبقين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وتوجهت‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬التكريم‭ ‬كما‭ ‬شكرت‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬متطلعة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القادم‭ ‬أجمل‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭.‬

وقد‭ ‬فاز‭ ‬مركز‭ ‬السيف‭ ‬للتدريب‭ ‬الصحي‭ ‬بجائزة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬التوظيف‭. ‬ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬الصحي‭ ‬ويسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭.‬

بدورها،‭ ‬أعربت‭ ‬شيماء‭ ‬السيد‭ ‬باقر‭ ‬حسن،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬المديرين‭ ‬المتميزين‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالتكريم،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬شعوري‭ ‬وفرحتي‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬دائمًا‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬الظن‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التكريمات‭ ‬تعطي‭ ‬دافعًا‭ ‬للجميع‭ ‬بإعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬متوجهة‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لرعايته‭ ‬لهذا‭ ‬الحفل‭ ‬وحرصه‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تكريم‭ ‬الموظفين‭ ‬المتميزين‭ ‬والإداريين‭ ‬سنويًا‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬توجهت‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التكريم‭ ‬والمنظمين‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬توجهت‭ ‬فاطمة‭ ‬يوسف‭ ‬جعفر‭ ‬مسؤولة‭ ‬قسم‭ ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ناس‭ ‬للأغذية‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ووزير‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تكريمها‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬للعمال‭ ‬المجدين‭ ‬والمتميزين‭ ‬بعد‭ ‬عملها‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالحفل‭ ‬وتنظيمه‭ ‬المتميز‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬مكي‭ ‬علي‭ ‬سلمان‭ ‬محسن‭ ‬‮«‬بحار‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬وسروره‭ ‬بتكريمه‭ ‬ضمن‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬المنظم،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬تكريم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬كما‭ ‬اعتبره‭ ‬بمثابة‭ ‬مكرمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬بحارًا‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬عامًا‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قوت‭ ‬يومه‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬خديجة‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ناصر‭ ‬سعيد‭ ‬الهاجري‭ ‬إنها‭ ‬تشرفت‭ ‬بتكريمها‭ ‬ضمن‭ ‬الموظفين‭ ‬المتميزين‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سجلها‭ ‬الوظيفي،‭ ‬كما‭ ‬تشكر‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬التكريم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬عادل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الغامرة‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة،‭ ‬والجميع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬فرحين‭ ‬ومسرورين‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم،‭ ‬متوجهًا‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لرعايته‭ ‬السامية‭ ‬للحفل،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وإدارة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬ياسر‭ ‬سالم‭ ‬المنصوري‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬ريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬الأول‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬وسامًا،‭ ‬متوجهًا‭ ‬بالشكر‭ ‬لوزير‭ ‬العمل‭ ‬متطلعًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

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