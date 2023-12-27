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حماس تنفي ضلوع إيران في ((طوفان الأقصى))

12/27/2023 7:19:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نفت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضلوع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بعد‭ ‬تصريح‭ ‬لمسؤول‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحرس‭ ‬رمضان‭ ‬شريف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬التسمية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬هجومها،‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬إحدى‭ ‬عمليات‭ ‬انتقام‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬لاغتيال‭ ‬الشهيد‭ ‬القائد‭ ‬سليماني‮»‬‭.
‬وفي‭ ‬تباين‭ ‬نادر‭ ‬في‭ ‬العلن،‭ ‬نفت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬صحة‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حرس‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬العميد‭ ‬رمضان‭ ‬شريف،‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬ودوافعها‮»‬‭. ‬أضافت‭ ‬‮«‬أكدنا‭ ‬مرارا‭ ‬دوافع‭ ‬وأسباب‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬أعمال‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬تأتي‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬الاحتلال‭ ‬وعدوانه‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬ومقدساتنا‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬بعملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬لكنهم‭ ‬نفوا‭ ‬ضلوع‭ ‬طهران‭ ‬فيها‭. ‬

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