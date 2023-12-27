Thursday, 28 December 2023 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تبحث مع إسرائيل الانتقال إلى ((مرحلة مختلفة)) في العدوان على غزة

12/27/2023 7:19:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬ناقش‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رون‭ ‬ديرمر‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مسألة‭ ‬انتقال‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬ضدّ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬طالباً‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬إنّ‭ ‬ساليفان‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬ديرمر،‭ ‬المقرّب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬‮«‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬حمساوية‭ ‬مهمّة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكي‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬تطرّقت‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬العملية‭ ‬لتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬وتقليل‭ ‬الأضرار‭ ‬على‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الجهود‮»‬‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تحتجزهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

والولايات‭ ‬المتّحدة،‭ ‬الحليفة‭ ‬التاريخية‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬تصرّ‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬أن‭ ‬يولي‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الأولوية‭ ‬للضربات‭ ‬الجراحية‭ ‬التي‭ ‬توقع‭ ‬أقلّ‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭. ‬

وفي‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬يتوان‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬التعبير‭ ‬علناً‭ ‬عن‭ ‬خلافاته‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬نتانياهو‭ ‬المحافظة‭. ‬

وأتى‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬ساليفان‭ ‬وديرمر‭ ‬بعيد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تحذير‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هرتسي‭ ‬هليفي‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بين‭ ‬جيشه‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬ستستمر‭ ‬‮«‬أشهراً‭ ‬عدّة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬ثانٍ‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬فإنّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بين‭ ‬ساليفان‭ ‬ودريمر‭ ‬تطرق‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬‮«‬للاستعداد‭ ‬لليوم‭ ‬التالي‭ (‬لانتهاء‭ ‬الحرب‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لمسائل‭ ‬الحُكم‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التطبيع‮»‬‭.‬

MENAFN27122023000055011008ID1107663071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث