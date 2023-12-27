واشنطن تبحث مع إسرائيل الانتقال إلى ((مرحلة مختلفة)) في العدوان على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬ناقش‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رون‭ ‬ديرمر‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مسألة‭ ‬انتقال‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬ضدّ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬طالباً‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬إنّ‭ ‬ساليفان‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬ديرمر،‭ ‬المقرّب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬‮«‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬حمساوية‭ ‬مهمّة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكي‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬تطرّقت‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬العملية‭ ‬لتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬وتقليل‭ ‬الأضرار‭ ‬على‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الجهود‮»‬‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تحتجزهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

والولايات‭ ‬المتّحدة،‭ ‬الحليفة‭ ‬التاريخية‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬تصرّ‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬أن‭ ‬يولي‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الأولوية‭ ‬للضربات‭ ‬الجراحية‭ ‬التي‭ ‬توقع‭ ‬أقلّ‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭. ‬

وفي‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬يتوان‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬التعبير‭ ‬علناً‭ ‬عن‭ ‬خلافاته‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬نتانياهو‭ ‬المحافظة‭. ‬

وأتى‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬ساليفان‭ ‬وديرمر‭ ‬بعيد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تحذير‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هرتسي‭ ‬هليفي‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بين‭ ‬جيشه‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬ستستمر‭ ‬‮«‬أشهراً‭ ‬عدّة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬ثانٍ‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬فإنّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بين‭ ‬ساليفان‭ ‬ودريمر‭ ‬تطرق‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬‮«‬للاستعداد‭ ‬لليوم‭ ‬التالي‭ (‬لانتهاء‭ ‬الحرب‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لمسائل‭ ‬الحُكم‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التطبيع‮»‬‭.‬