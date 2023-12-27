إيران تهدّد إسرائيل بالانتقام لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري بمساعدة حلفائها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذر‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬طهران‭ ‬ستردّ‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬إسرائيل‭ ‬لأحد‭ ‬قادته،‭ ‬‮«‬بعمل‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬وبأعمال‭ ‬أخرى‭ ‬تنفذها‭ ‬المجموعات‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬اتهمت‭ ‬طهران‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إسرائيل‭ ‬باغتيال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬رضي‭ ‬موسوي‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬المستشارين‭ ‬الأكثر‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬فيلق‭ ‬القدس،‭ ‬الوحدة‭ ‬الموكلة‭ ‬العمليات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭.

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ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬مهر‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬رمضان‭ ‬شريف‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬ردنا‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬الشهيد‭ ‬موسوي‭ ‬سيكون‭ ‬مزيجاً‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المباشر‭ ‬وجبهة‭ ‬المقاومة‮»‬‭. ‬‮«‬جبهة‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬هو‭ ‬المصطلح‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬وحماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والفصائل‭ ‬العراقية‭ ‬والمتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬اليمنيين‭ ‬المقرّبين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والمعارضين‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وفي‭ ‬العراق،‭ ‬شيّع‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬النجف‭ ‬وكربلاء‭ ‬جثمان‭ ‬رضي‭ ‬موسوي‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬صاروخي‮»‬‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬بحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬الضربة،‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعلق‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأجنبية‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬بانتظام‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬منع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬على‭ ‬أعتابها‭. ‬

ورفع‭ ‬المشيّعون‭ ‬نعش‭ ‬موسوي‭ ‬وصوره‭ ‬داخل‭ ‬العتبة‭ ‬العلوية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬النجف‭ ‬المقدسة‭ ‬لدى‭ ‬الشيعة،‭ ‬ورددوا‭ ‬هتافات‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬الشيطان‭ ‬الأكبر‮»‬‭ ‬و«أمريكا‭ ‬عدو‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬مصوّر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬كما‭ ‬حمل‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬التشييع،‭ ‬وبينهم‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬وعناصر‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقي‭ ‬وزوار‭ ‬إيرانيون،‭ ‬أعلام‭ ‬الحشد‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬عراقية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬باتت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الرسمية‭. ‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬صادق‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬التشييع‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استشهاد‭... ‬موسوي‭ ‬جريمة‭ ‬أخرى‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬جرائم‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يتخبط‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬انتصار‮»‬‭ ‬أكان‭ ‬عسكريا‭ ‬أم‭ ‬سياسيا‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لذلك‭ ‬بدأ‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬يضرب‭ ‬أهدافنا‭ ‬ولكن‭ ‬النصر‭ ‬قريب‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬وسيُلقَّن‭ ‬درساً‭ ‬لن‭ ‬ينساه‮»‬‭. ‬

ونُقل‭ ‬الجثمان‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬كربلاء‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬له‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬في‭ ‬العتبتين‭ ‬الحسينية‭ ‬والعباسية‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬جثمان‭ ‬موسوي‭ ‬سينقل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بداية‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬مشهد‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬ومنها‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوارى‭ ‬الثرى‭. ‬

ويعدّ‭ ‬موسوي‭ ‬أكبر‭ ‬قائد‭ ‬في‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬يُقتل‭ ‬خارج‭ ‬إيران،‭ ‬بعد‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬القوة‭ ‬آنذاك‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2020‭. ‬وزاد‭ ‬مقتل‭ ‬موسوي‭ ‬من‭ ‬منسوب‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬صعدت‭ ‬الجماعات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬هجماتها‭ ‬مذ‭ ‬هاجمت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬شرارة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ويشهد‭ ‬العراق‭ ‬كذلك‭ ‬توتراً‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬فقد‭ ‬تعرضت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬سوريا‭ ‬لعشرات‭ ‬الهجمات‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تبنّت‭ ‬معظمها‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي‭. ‬