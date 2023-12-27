ثلاثة قتلى بينهم عنصر في حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بيروت – (أ ف ب): قتل عنصر في حزب الله اللبناني واثنان من أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان ورد الحزب بإطلاق صواريخ على شمال إسرائيل أمس الأربعاء. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تتبادل الدولة العبرية وحزب الله اللبناني القصف بشكل يومي عبر الحدود بين البلدين. ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على «بنى تحتية» للحزب.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن «الطائرات الحربية المعادية أغارت قبيل منتصف الليل على منزل... وسط مدينة بنت جبيل» الواقعة على مسافة حوالي كيلومترين من الحدود مع إسرائيل ما أدى إلى «استشهاد 3 من أبناء المدينة وجرح آخر». وأضافت أن «الشاب علي بزي وشقيقه إبراهيم وزوجة إبراهيم شروق حمود» قتلوا وأصيب شخص رابع من عائلة بزي في الغارة الجوية التي وقعت ليل الثلاثاء.
من جهته، أصدر حزب الله بيانا قال فيه «بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد بزي «قاسم» من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس». وشاهد مصوّر في وكالة فرانس برس كان في الموقع منزلا من طابقين مدمرا تماما ومنازل ومتاجر في المحيط متضررة بشكل كبير.
وقال أحد أقارب علي بزي لمصور وكالة فرانس برس أن شقيقه إبراهيم الذي قتل مع زوجته يحمل الجنسية الأسترالية وقد عاد إلى لبنان قبل أسبوع.
جرت مراسم تشييع القتلى الثلاثة الذين لفت نعوشهم بأعلام حزب الله، ظهرا في بنت جبيل بحسب مصور وكالة فرانس برس. وقال النائب من حزب الله حسن فضل الله خلال التشييع إن «المقاومة لن تتساهل مع استهداف المدنيين، وأن كل جريمة في الوقت الذي تزيدنا إصراراً على الثبات هنا، سنرد عليها وسيدفع العدو ثمنها». وأضاف «لن تمر جريمة ضد المدنيين من دون أن يدفع العدو الثمن» بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأعلن حزب الله في بيان إنه أطلق ثلاثين صاروخ كاتيوشا على بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل «ردا على استهداف العدو لمنازل المدنيين». كما تبنى حزب الله أمس الأربعاء سلسلة هجمات ضد إسرائيل. وقال في بيان إنه شن «هجوماً مشتركاً بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية» وذلك «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة». من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن قصف إسرائيلي على مناطق حدودية مختلفة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف شمال إسرائيل من لبنان وأنه «رد على مصادر النيران»، دون إعلان سقوط إصابات. وأضاف أن الطيران الإسرائيلي استهدف «عددا من البنى التحتية الإرهابية، وكذلك مواقع عسكرية لحزب الله». وأسفر التصعيد عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر، عن مقتل نحو 160 شخصا على الأقل في لبنان بينهم أكثر من 110 مقاتلين من حزب الله و17 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة صحفيين وفقا لحصيلة وكالة فرانس برس. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصا على الأقل بينهم تسعة جنود منذ 7 أكتوبر.
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