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ثلاثة قتلى بينهم عنصر في حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

12/27/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬واثنان‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ورد‭ ‬الحزب‭ ‬بإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تتبادل‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ويعلن‭ ‬الحزب‭ ‬استهداف‭ ‬نقاط‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬غالبيتها‭ ‬بصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدروع،‭ ‬بينما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬ترد‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬على‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‮»‬‭ ‬للحزب‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬المعادية‭ ‬أغارت‭ ‬قبيل‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬منزل‭... ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬بنت‭ ‬جبيل‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالي‭ ‬كيلومترين‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المدينة‭ ‬وجرح‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬علي‭ ‬بزي‭ ‬وشقيقه‭ ‬إبراهيم‭ ‬وزوجة‭ ‬إبراهيم‭ ‬شروق‭ ‬حمود‮»‬‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬شخص‭ ‬رابع‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬بزي‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أصدر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بيانا‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬تزف‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشهيد‭ ‬المجاهد‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬بزي‭ ‬‮«‬قاسم‮»‬‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بنت‭ ‬جبيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬والذي‭ ‬ارتقى‭ ‬شهيداً‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القدس‮»‬‭. ‬وشاهد‭ ‬مصوّر‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬منزلا‭ ‬من‭ ‬طابقين‭ ‬مدمرا‭ ‬تماما‭ ‬ومنازل‭ ‬ومتاجر‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬متضررة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬علي‭ ‬بزي‭ ‬لمصور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬شقيقه‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأسترالية‭ ‬وقد‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭. ‬

جرت‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬القتلى‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬لفت‭ ‬نعوشهم‭ ‬بأعلام‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬ظهرا‭ ‬في‭ ‬بنت‭ ‬جبيل‭ ‬بحسب‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬التشييع‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬لن‭ ‬تتساهل‭ ‬مع‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين،‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬جريمة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تزيدنا‭ ‬إصراراً‭ ‬على‭ ‬الثبات‭ ‬هنا،‭ ‬سنرد‭ ‬عليها‭ ‬وسيدفع‭ ‬العدو‭ ‬ثمنها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تمر‭ ‬جريمة‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬العدو‭ ‬الثمن‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭.‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬أطلق‭ ‬ثلاثين‭ ‬صاروخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬كريات‭ ‬شمونة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬العدو‭ ‬لمنازل‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تبنى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬شن‭ ‬‮«‬هجوماً‭ ‬مشتركاً‭ ‬بالمسيرات‭ ‬الهجومية‭ ‬الانقضاضية‭ ‬والأسلحة‭ ‬الصاروخية‭ ‬والمدفعية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬دعماً‭ ‬لشعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الصامد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإسنادًا‭ ‬لمقاومته‭ ‬الباسلة‭ ‬والشريفة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مختلفة‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬رد‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬النيران‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬إعلان‭ ‬سقوط‭ ‬إصابات‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الإرهابية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬وأسفر‭ ‬التصعيد‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اللبنانية‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬160‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و17‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين‭ ‬وفقا‭ ‬لحصيلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قتل‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬جنود‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.‬

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