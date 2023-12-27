المنامة يكتسح النويدرات والنجمة يجتاز سترة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
واصل فريق المنامة انتصاراته بفوز جديد حققه على النويدرات 102/67 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وجاءت نتائج الفترات: (26/15)، (19/20)، (35/14)، (22/18)، وبرز من المنامة علي جابر 20 نقطة والأمريكي ترافيين 17 نقطة وعلي حسين 16 نقطة والامريكي دومنيك 14 نقطة وعمران حسن 10 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من النويدرات عمار محمد 16 نقطة والامريكي لامار مالوري 12 نقطة وعمران يوسفز8 نقاط.
ورفع المنامة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة من ثمانية انتصارات دون خسارة، فيما رفع النويدرات رصيده إلى 13 نقطة من خمسة انتصارات وثلاث هزائم.
وخاض المنامة المواجهة من دون مدربه اليوناني لينوس غافريال الذي غاب بسبب وعكة صحية الى جانب تقديم استقالته قبل أيام، كما غاب عن الفريق مصطفى حسين ومحمد أمير.
وفي اللقاء الثاني اكتسح النجمة منافسه سترة بنتيجة 111/65. وجاءت نتائج الفترات: (18/19)، (41/13)، (28/15)، (24/18)، وتألق من النجمة صادق شكر الله 19 نقطة ومحمد جاسم 17 نقطة والامريكي جوش كالدويل 17 نقطة والسيدمحمد حميد 12 نقطة ومحمد بوعلاي 12 نقطة. ورفع النجمة رصيده الى 15 نقطة من ستة انتصارات وثلاث هزائم وبات على بعد خطوة من التأهل إلى الدورة السداسية إذا تبقت له مواجهة أخيرة أمام المتصدر المنامة، في المقابل خسر سترة المباراة التاسعة على التوالي ورفع رصيده إلى 9 نقاط.
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