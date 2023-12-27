المنامة يكتسح النويدرات والنجمة يجتاز سترة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





واصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بفوز‭ ‬جديد‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬النويدرات‭ ‬102‭/‬67‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬‮

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وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬26/15‭)‬،‭ (‬19/20‭)‬،‭ (‬35/14‭)‬،‭ (‬22/18‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬ترافيين‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬دومنيك‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬حسن‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬النويدرات‭ ‬عمار‭ ‬محمد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬لامار‭ ‬مالوري‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬يوسفز8‭ ‬نقاط‭.‬‮

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ورفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬انتصارات‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬النويدرات‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

وخاض‭ ‬المنامة‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مدربه‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬بسبب‭ ‬وعكة‭ ‬صحية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬استقالته‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬اكتسح‭ ‬النجمة‭ ‬منافسه‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬111‭/‬65‭. ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬18/19‭)‬،‭ (‬41/13‭)‬،‭ (‬28/15‭)‬،‭ (‬24/18‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬صادق‭ ‬شكر‭ ‬الله‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬جوش‭ ‬كالدويل‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬والسيدمحمد‭ ‬حميد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬12‭ ‬نقطة‭. ‬ورفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬إذا‭ ‬تبقت‭ ‬له‭ ‬مواجهة‭ ‬أخيرة‭ ‬أمام‭ ‬المتصدر‭ ‬المنامة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬خسر‭ ‬سترة‭ ‬المباراة‭ ‬التاسعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬