الحد يضم السوري ورد السلامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي الحد بشكلٍ رسمي تعاقده مع المحترف السوري ورد السلامة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في القسم الثاني من المنافسات المحلية.
وجرى تقديم اللاعب الجديد بقميص الفريق في مقر النادي بعد توقيع العقد معه، وقد عبر عن سعادته بالعودة مجددًا للعب في البحرين، حيث سبق له تمثيل فريق المنامة في وقت سابق.
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