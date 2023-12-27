الحد يضم السوري ورد السلامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان‭ ‬ الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬بشكلٍ‭ ‬رسمي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬السوري‭ ‬ورد‭ ‬السلامة‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭.‬

وجرى‭ ‬تقديم‭ ‬اللاعب‭ ‬الجديد‭ ‬بقميص‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬معه،‭ ‬وقد‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالعودة‭ ‬مجددًا‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تمثيل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬