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((الألعاب المدرسية)) توقع اتفاقية مع فندق أورنج سويتس

12/27/2023 7:19:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬أورنج‭ ‬سويت،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬الدورة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬المطوع،‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للفندق‭ ‬عادل‭ ‬محمود‭ ‬شريف‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬قوي‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬وإقامتهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأعرب‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬محمد‭ ‬المطوع‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬وشكره‭ ‬لفندق‭ ‬أورنج‭ ‬سويتس‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬القوي‭ ‬ومساندتهم‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭ ‬وتأكيد‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الهام‭.‬

وأشار‭ ‬المطوع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تعمل‭ ‬بجدية‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬جميع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬قبل‭ ‬مضي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الدورة،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالاعجاب‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬اتحاد‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬بالمنجزات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للاتحاد‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفندق‭ ‬أورنج‭ ‬سويت‭ ‬عن‭ ‬إشادته‭ ‬بالدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورة‭ ‬وضمان‭ ‬نجاحها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬ملتزم‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإقامة‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬وزوار‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الدورة‭.‬

وقدّم‭ ‬شريف‭ ‬شكره‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬ثقتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬وتعاونها‭ ‬اللامحدود‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬والدعم‭ ‬قبل‭ ‬مضي‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الدورة‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬تعد‭ ‬حدثًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬هامًا‭ ‬سيتم‭ ‬استضافته‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬والمدارس‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركةٍ‭ ‬واسعة‭ ‬لـ‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭ ‬تشمل‭ ‬السباحة‭ ‬والجمباز‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬والمبارزة‭ ‬والملاكمة‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والمصارعة‭ ‬والكاراتيه‭ ‬والجودو‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭ ‬وتنس‭ ‬الريشة‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السياحية‭ ‬والرقص‭ ‬والشطرنج‭ ‬والرمح‭ ‬والسهام‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والجودو‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬والجمباز‭ ‬الفني‭ ‬وجمباز‭ ‬الأيروبيكس،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتخصصة‭.‬

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