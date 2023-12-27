((الألعاب المدرسية)) توقع اتفاقية مع فندق أورنج سويتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقعت اللجنة التنفيذية المنظمة لدورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024) اتفاقية تعاون مشترك مع فندق أورنج سويت، بهدف دعم ورعاية الدورة، وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل عضو اللجنة التنفيذية محمد عبدالحكيم المطوع، والمدير التنفيذي للفندق عادل محمود شريف.
وتأتي هذه الاتفاقية بمثابة دعم قوي لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في تاريخها، والتي من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر من العام القادم، برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويهدف هذا التعاون إلى توفير بيئة مريحة ومناسبة للمشاركين في الدورة، وتعزيز تجربتهم الرياضية وإقامتهم في مملكة البحرين.
وأعرب عضو اللجنة التنفيذية محمد المطوع عن امتنانه وشكره لفندق أورنج سويتس على دعمهم القوي ومساندتهم للجنة التنفيذية في استضافة أكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، وأكد أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في نجاح الدورة وتأكيد استضافة المملكة لهذا الحدث الهام.
وأشار المطوع إلى أن اللجنة التنفيذية تعمل بجدية على تجهيز جميع الاستعدادات قبل مضي أقل من عام على استضافة الدورة، وأشاد بالاعجاب الذي أبداه اتحاد الرياضة المدرسية الدولية بالمنجزات التي حققتها اللجنة التنفيذية خلال السنة الماضية، وذلك خلال الزيارة الأخيرة للاتحاد.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لفندق أورنج سويت عن إشادته بالدور الهام الذي تقوم به اللجنة التنفيذية في تنظيم الدورة وضمان نجاحها على مختلف المستويات، مؤكداً أن الفندق ملتزم بتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالإقامة للوفود المشاركة وزوار المملكة خلال فترة الدورة.
وقدّم شريف شكره للجنة التنفيذية على ثقتها الكبيرة وتعاونها اللامحدود في تقديم كافة التسهيلات والدعم قبل مضي ما يقرب من عام على استضافة الدورة.
تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب المدرسية البحرين 2024 تعد حدثًا تاريخيًا هامًا سيتم استضافته في المملكة العام المقبل، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من الطلاب والمدارس من مختلف دول العالم.
ويذكر أن مملكة البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال شهر أكتوبر لعام 2024، بمشاركةٍ واسعة لـ 80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد وكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تمّ تخصيص 14 موقعا لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.
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