الحلبة تختم العام بفعاليتي ((الحلبة لك)) و((تجارب القيادة المثيرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت حلبة البحرين الدولية عن تنظيم فعاليات بفعاليتي الحلبة لك التي تقام برعاية Orange media وتجارب القيادة المثيرة يومي الجمعة والسبت القادمين. وسيتاح للمشاركين قيادة مركباتهم في مضمار الحلبة الداخلية، و قيادة سيارة الكليو كب والراديكال اس ار 1.
وأوضح البيان أن الفرصة متاحة لعشاق ومحبي السرعة ورياضة السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مضمار الحلبة الداخلية في يوم الجمعة من 11 صباحا إلى 7 مساء.
وحددت الحلبة رسوم المشاركة لليوم بـ 82.5 دينارا بحرينيا، ونصف يوم بـ 55 دينارا بحرينيا، والجولة الواحدة بـ 22 دينارا بحرينيا فقط وذلك خلال الحجز المسبق. أما الحجز بنفس اليوم ستكون الأسعار كالتالي، حيث ستكون بـ 93.5 دينارا بحرينيا ليوم كامل، و66 دينارا بحرينيا لنصف يوم، 27.5 دينارا بحرينيا للحصة الواحدة.
وأشار بيان الحلبة إلى أن الحجز المسبق ضروري للمشاركة في الفعالية، حيث إن المقاعد محدودة.
وتنطلق يوم السبت فعاليات تجارب القيادة المثيرة من 8 صباحا حتى 3 مساء. وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة الداخلية، وتتيح الحلبة في هذه الفعالية إلى عشاق السرعة فرصة تجربة وقيادة سيارات ذات أداء قوي. حيث تقدم الحلبة تجربة كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3.
وقالت الحلبة إن رسوم قيادة سيارة الكليو كب، الاختبار الأول في عالم رياضة السيارات، على مضمار الحلبة لجولتين، وكل جولة تتضمن 6 لفات، أي ما مجموعه 12 لفة بـ 121 دينار بحريني ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة. أما تجربة ركوب الكليو كب والتي ستكون المحطة الأولى في رحلة مفعمة بالإثارة في عالم رياضة السيارات، والتي تعتبر من أشهر السيارات الرياضية ذات قوة 220 حصان وذلك فقط بـ27.5 دينارا بحرينيا مدة 40 دقيقة.
وأضافت أن محبي وعشاق رياضة السيارات سيتمكنون من تجربة قيادة الراديكال اس ار 1 والتي ستتمكن من اختبار قدراتك خلال تجربة قيادة هذه السيارة الرياضية التي تعتبر من أسرع السيارات في العالم، وذلك بجولتين وتتضمن كل جولة 5 لفات، أي ما مجموعة 10 لفات على مضمار الحلبة العالمي وذلك بـ 132 دينارا بحرينيا ومدة التجربة ساعتين و30 دقيقة.
ولفت البيان أنه بإمكان محبي السرعة أيضا تجربة ركوب سيارة الراديكال اس ار 3 والتي تنطلق من 0 حتى 100 كم في 3.4 ثوان فقط! وذلك بثلاث لفات على المضمار العالمي وذلك بـ38.5 دينارا بحرينيا مدة 40 دقيقة، محبي السرعة سيستمتعون حقا بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
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