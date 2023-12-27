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الحلبة تختم العام بفعاليتي ((الحلبة لك)) و((تجارب القيادة المثيرة))

12/27/2023 7:19:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬بفعاليتي‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬برعاية‭ ‬ Orange ‭ ‬ media ‭ ‬وتجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬القادمين‭. ‬وسيتاح‭ ‬للمشاركين‭ ‬قيادة‭ ‬مركباتهم‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية،‭ ‬و‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬الكليو‭ ‬كب‭ ‬والراديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬1‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬لعشاق‭ ‬ومحبي‭ ‬السرعة‭ ‬ورياضة‭ ‬السيارات‭ ‬قيادة‭ ‬سياراتهم‭ ‬ودراجتهم‭ ‬النارية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬مساء‭.‬

وحددت‭ ‬الحلبة‭ ‬رسوم‭ ‬المشاركة‭ ‬لليوم‭ ‬بـ‭ ‬82‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬ونصف‭ ‬يوم‭ ‬بـ‭ ‬55‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬والجولة‭ ‬الواحدة‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭. ‬أما‭ ‬الحجز‭ ‬بنفس‭ ‬اليوم‭ ‬ستكون‭ ‬الأسعار‭ ‬كالتالي،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬بـ‭ ‬93‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬و66‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لنصف‭ ‬يوم،‭ ‬27‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للحصة‭ ‬الواحدة‭.
‬وأشار‭ ‬بيان‭ ‬الحلبة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬ضروري‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المقاعد‭ ‬محدودة‭.‬

وتنطلق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬فعاليات‭ ‬تجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬مساء‭. ‬وتنطلق‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتتيح‭ ‬الحلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬فرصة‭ ‬تجربة‭ ‬وقيادة‭ ‬سيارات‭ ‬ذات‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭. ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الحلبة‭ ‬تجربة‭ ‬كليو‭ ‬كب،‭ ‬وسيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار1،‭ ‬وتجربة‭ ‬ركوب‭ ‬سيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬3‭. ‬

وقالت‭ ‬الحلبة‭ ‬إن‭ ‬رسوم‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬الكليو‭ ‬كب،‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬لجولتين،‭ ‬وكل‭ ‬جولة‭ ‬تتضمن‭ ‬6‭ ‬لفات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬بـ‭ ‬121‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ومدة‭ ‬التجربة‭ ‬ساعتان‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭. ‬أما‭ ‬تجربة‭ ‬ركوب‭ ‬الكليو‭ ‬كب‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬مفعمة‭ ‬بالإثارة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬ذات‭ ‬قوة‭ ‬220‭ ‬حصان‭ ‬وذلك‭ ‬فقط‭ ‬بـ27‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مدة‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭.‬‮
‬‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬الراديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬1‭ ‬والتي‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬اختبار‭ ‬قدراتك‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بجولتين‭ ‬وتتضمن‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬5‭ ‬لفات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعة‭ ‬10‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬132‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومدة‭ ‬التجربة‭ ‬ساعتين‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭.‬

ولفت‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬بإمكان‭ ‬محبي‭ ‬السرعة‭ ‬أيضا‭ ‬تجربة‭ ‬ركوب‭ ‬سيارة‭ ‬الراديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬3‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬0‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬3‭.‬4‭ ‬ثوان‭ ‬فقط‭! ‬وذلك‭ ‬بثلاث‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬بـ38‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مدة‭ ‬40‭ ‬دقيقة،‭ ‬محبي‭ ‬السرعة‭ ‬سيستمتعون‭ ‬حقا‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

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