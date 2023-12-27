الشباب يكتسح سماهيج بكأس ديار المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد

اكتسح‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬نظيره‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬22/42‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الشباب‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬وسماهيج‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬وبات‭ ‬رصيده‭ (‬9‭ ‬نقاط‭).‬

ولحساب‭ ‬الجولة‭ ‬نفسها‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬تجمع‭ ‬فريقي‭ ‬توبلي‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬والبحرين‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬5:15‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬