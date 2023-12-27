الشباب يكتسح سماهيج بكأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
اكتسح فريق الشباب نظيره سماهيج بنتيجة (22/42) في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء ضمن الجولة الثامنة من مسابقة كأس ديار المحرق لكرة اليد.
وبذلك حقق الشباب انتصاره الرابع ورفع رصيده إلى (15 نقطة) وسماهيج تلقى الخسارة السادسة وبات رصيده (9 نقاط).
ولحساب الجولة نفسها تقام اليوم مباراة واحدة تجمع فريقي توبلي (12 نقطة) والبحرين (12 نقطة) في تمام الساعة 5:15 مساءً على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
MENAFN27122023000055011008ID1107663064
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.