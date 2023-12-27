البحرين يحسم القمة أمام سار ويتصدر دوري كرة الطاولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حسم‭ ‬البحرين‭ ‬قمة‭ ‬دوري‭ ‬العموم‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬سار‭ (‬3‭/‬صفر‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وجماهير‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭.‬

واتسمت‭ ‬المباراة‭ ‬بإثارة‭ ‬بارزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬المواجهات‭ ‬الثلاث،‭ ‬حيث‭ ‬حسم‭ ‬لاعب‭ ‬البحرين‭ ‬إلياس‭ ‬إلياسي‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬سار‭ ‬سيدمرتضى‭ ‬حسين‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬إلياسي‭ ‬بشوطين‭ ‬نظيفين‭ ‬بواقع‭ ‬12‭/‬10‭ ‬و11‭/‬8‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعدل‭ ‬سيدمرتضى‭ ‬حسين‭ ‬النتيجة‭ ‬ويفوز‭ ‬بشوطين‭ ‬بواقع‭ ‬11/8‭ ‬و11‭/‬7،‭ ‬ليحسم‭ ‬إلياسي‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬لصالحه‭ ‬بواقع‭ ‬11‭/‬7‭ ‬ويفوز‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭.‬

وتمكن‭ ‬لاعب‭ ‬البحرين‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬سار‭ ‬أنور‭ ‬مكي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬بواقع‭ ‬13‭/‬11،‭ ‬وعادل‭ ‬أنور‭ ‬مكي‭ ‬النتيجة‭ ‬بفوز‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بواقع‭ ‬14‭/‬12،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬بشوطين‭ ‬متتاليين‭ ‬بواقع‭ ‬19‭/‬17‭ ‬و11‭/‬5‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة،‭ ‬فاز‭ ‬لاعب‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬سار‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬بواقع‭ ‬11‭/‬6‭ ‬و11‭/‬2‭ ‬و11‭/‬2‭.‬

وتصدر‭ ‬البحرين‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬يليه‭ ‬سار‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬وعالي‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬وتوبلي‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬والاتفاق‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬وسماهيج‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬والبسيتين‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬وباربار‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

أدار‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬منصور‭ ‬عبدالله‭ ‬منصور‭ ‬والحكم‭ ‬ميرزا‭ ‬داود‭ ‬سلمان،‭ ‬والحكم‭ ‬العام‭ ‬تقي‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭.‬