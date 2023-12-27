البحرين يحسم القمة أمام سار ويتصدر دوري كرة الطاولة

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حسم البحرين قمة دوري العموم لكرة الطاولة بفوزه على حامل اللقب سار (3/صفر) في المباراة القوية التي أقيمت على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة في ختام القسم الأول من الدوري بحضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وجماهير من الفريقين.
واتسمت المباراة بإثارة بارزة على مدار المواجهات الثلاث، حيث حسم لاعب البحرين إلياس إلياسي المواجهة الأولى بفوزه على لاعب سار سيدمرتضى حسين بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث تقدم إلياسي بشوطين نظيفين بواقع 12/10 و11/8 قبل أن يعدل سيدمرتضى حسين النتيجة ويفوز بشوطين بواقع 11/8 و11/7، ليحسم إلياسي الشوط الفاصل لصالحه بواقع 11/7 ويفوز في المواجهة.
وتمكن لاعب البحرين راشد سند من الفوز على لاعب سار أنور مكي بثلاثة أشواط مقابل شوط، حيث تقدم بالشوط الأول بواقع 13/11، وعادل أنور مكي النتيجة بفوز في الشوط الثاني بواقع 14/12، قبل أن يفوز راشد سند بشوطين متتاليين بواقع 19/17 و11/5.
وفي المباراة الثالثة، فاز لاعب البحرين محمد عباس على لاعب سار علي عباس بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 11/6 و11/2 و11/2.
وتصدر البحرين الترتيب برصيد 14 نقطة، يليه سار في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وعالي 12 نقطة، وتوبلي 11 نقطة، والاتفاق 10 نقاط، وسماهيج 9 نقاط، والبسيتين 8 نقاط، وباربار 7 نقاط.
أدار المباراة الحكم منصور عبدالله منصور والحكم ميرزا داود سلمان، والحكم العام تقي علي إبراهيم.
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