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المؤيد يطلع على استراتيجية الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات

12/27/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬وسعد‭ ‬النفيعي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للوكالة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬وقد‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبير‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذها‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الموضوعة،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬المؤيد‭ ‬إلى‭ ‬الزيارات‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الوكالة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الأندية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬قواعد‭ ‬استخدام‭ ‬المنشطات‭ ‬وتوافقها‭ ‬مع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الوكالة‭ ‬ضمن‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

وأشار‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬هو‭ ‬تحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬ينظر‭ ‬لها‭ ‬عند‭ ‬تأسيس‭ ‬الرياضيين‭ ‬هي‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭ ‬للاعبين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬هادية‭ ‬محمد‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬ونورة‭ ‬أحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬السياسات‭ ‬والتخطيط‭ ‬والمتابعة‭.‬

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