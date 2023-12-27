المؤيد يطلع على استراتيجية الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الدكتور خالد الشيخ رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وسعد النفيعي الرئيس التنفيذي للوكالة.
وخلال اللقاء، اطلع على استراتيجية الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات، وقد أثنى على الجهود الكبير التي تقوم بها الوكالة من خلال تنفيذها المبادرات والبرامج المتنوعة التي تحقق الأهداف الموضوعة، كما أشار المؤيد إلى الزيارات الرقابية التي تقوم بها الوكالة للتأكد من التزام الأندية والمؤسسات الرياضية بتنفيذ قواعد استخدام المنشطات وتوافقها مع الاشتراطات التي وضعتها الوكالة ضمن المعايير الدولية.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى أن من أهم أهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة هو تحفيز الشباب البحريني على تحقيق الإنجازات الرياضية على جميع المستويات، وأن من أهم العوامل التي ينظر لها عند تأسيس الرياضيين هي التأكيد على الإنجاز في ظل المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية للاعبين.
حضر اللقاء هادية محمد فتح الله الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونورة أحمد البلوشي مدير إدارة السياسات والتخطيط والمتابعة.
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