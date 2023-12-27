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مرهون وناجي ينضمان إلى صفوف المنتخب الوطني لكمال الأجسام

12/27/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬عن‭ ‬ضم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬عبدالأمير‭ ‬سعيد‭ ‬مرهون‭ ‬ومحمد‭ ‬ناجي‭ ‬علي‭ ‬لصفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬ليعزز‭ ‬بذلك‭ ‬صفوفه‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬القادم‭ ‬2024‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وضم‭ ‬العناصر‭ ‬والخامات‭ ‬المميزة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬وإحراز‭ ‬الانجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬والنتائج‭ ‬المميزة‭ ‬للمملكة‭ ‬خصوصاً‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متطور‭.‬

ورحب‭ ‬الحداد‭ ‬باللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬ومحمد‭ ‬ناجي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬وتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬العطاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬الحبيب‭.‬

ويعتبر‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالأمير‭ ‬مرهون‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬وحقق‭ ‬خلال‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬أبرزها‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ببطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬لفئة‭ ‬وزن‭ ‬70‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ببطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬2017‭ ‬فئة‭ ‬وزن‭ ‬75‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ببطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬2023‭ ‬فئة‭ ‬وزن‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وبطل‭ ‬الأبطال‭ ‬ببطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬2023‭ ‬فئة‭ ‬وزن‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ببطولة‭ ‬دبي‭ ‬مسل‭ ‬شو‭ ‬2023‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لفئة‭ ‬وزن‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما‭.‬

أما‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا‭ ‬ناجي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬أبرز‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الكلاسيك‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬كلاسيك‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬ببطولة‭ ‬فليكس‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الجونيور‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬ببطولة‭ ‬فليكس‭ ‬2017،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الجونيور‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬ببطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الكلاسيك‭ ‬فيزيك‭ ‬ببطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الأولى‭ ‬2022،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ببطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬فئة‭ ‬الكلاسيك‭ ‬فيزيك‭ ‬والثاني‭ ‬أوفر‭ ‬أول‭ ‬2023‭.‬

وقد‭ ‬عاهد‭ ‬اللاعبان‭ ‬بتمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬موجهان‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬الثقة‭ ‬فيها‭ ‬لينضما‭ ‬لصفوف‭ ‬المنتخب‭.‬

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