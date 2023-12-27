مرهون وناجي ينضمان إلى صفوف المنتخب الوطني لكمال الأجسام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية عن ضم كل من اللاعبين محمد عبدالأمير سعيد مرهون ومحمد ناجي علي لصفوف المنتخب الوطني لكمال الأجسام ليعزز بذلك صفوفه للموسم الرياضي القادم 2024.
ويأتي ذلك ضمن خطة مجلس الإدارة برئاسة السيد سامي الحداد في تعزيز صفوف المنتخب الوطني وضم العناصر والخامات المميزة القادرة على تمثيل المنتخب الوطني لكمال الأجسام خير تمثيل وإحراز الانجازات الرياضية والنتائج المميزة للمملكة خصوصاً ما وصلت إليه رياضة كمال الأجسام من مستوى متطور.
ورحب الحداد باللاعبين محمد مرهون ومحمد ناجي في صفوف المنتخب الوطني لكمال الأجسام، متمنياً لهم التوفيق وتمثيل المملكة خير تمثيل في مختلف المشاركات، وحثهم على بذل أقصى درجات العطاء من أجل الوطن الحبيب.
ويعتبر اللاعب محمد عبدالأمير مرهون من الوجوه المميزة في عالم رياضة كمال الأجسام، وحقق خلال مشواره في هذه الرياضة العديد من الانجازات أبرزها المركز الأول ببطولة العيد الوطني لعام 2015 لفئة وزن 70 كيلوجراما، المركز الثاني ببطولة العيد الوطني 2017 فئة وزن 75 كيلوجراما، المركز الثاني ببطولة غرب آسيا الرابعة 2023 فئة وزن 80 كيلوجراما، المركز الأول وبطل الأبطال ببطولة الخليج الأولى 2023 فئة وزن 80 كيلوجراما، المركز الثاني ببطولة دبي مسل شو 2023 بدولة الامارات العربية المتحدة لفئة وزن 80 كيلوجراما.
أما اللاعب محمد عبدالرضا ناجي حسن علي فقد كانت أبرز المحطات التي شارك فيها والنتائج التي حققها في بطولة غرب آسيا الأولى بمملكة البحرين العام 2016 المركز الرابع في فئة الكلاسيك كمال الأجسام، المركز الثاني كلاسيك كمال الأجسام ببطولة فليكس عام 2017، المركز الأول في فئة الجونيور كمال الأجسام ببطولة فليكس 2017، المركز الأول في فئة الجونيور كمال الأجسام ببطولة العيد الوطني عام 2018، المركز الثاني في فئة الكلاسيك فيزيك ببطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الأولى 2022، المركز الأول ببطولة غرب آسيا الرابعة فئة الكلاسيك فيزيك والثاني أوفر أول 2023.
وقد عاهد اللاعبان بتمثيل المنتخب الوطني خير تمثيل موجهان الشكر والامتنان للاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية وعلى رأسه سعادة السيد سامي الحداد والذي وضع الثقة فيها لينضما لصفوف المنتخب.
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