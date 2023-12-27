الأهلي لتعزيز رقمه القياسي وفيوتشر للقبه الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭

-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬مودرن‭ ‬فيوتشر،‭ ‬الطامح‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الأول،‭ ‬اليوم‭ ‬بملعب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بنادي‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للنسخة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭.‬

ويُمنّي‭ ‬الأهلي‭ ‬النفس‭ ‬بإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬والأول‭ ‬بشكلها‭ ‬الجديد‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭.‬

وتأهل‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬سيراميكا‭ ‬كيلوباترا‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬فويتشر‭ ‬على‭ ‬بيراميدز‭ ‬14-13‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬الأهلي‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬الإجهاد‭ ‬العام‭ ‬والإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬صفوفه‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬الفريق‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬والبرونزية‭.‬

وأصيب‭ ‬قائد‭ ‬الأهلي‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬36‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬ضد‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬وترك‭ ‬مكانه‭ ‬للبديل‭ ‬مصطفى‭ ‬شوبير،‭ ‬والأمر‭ ‬عينه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المدافع‭ ‬ياسر‭ ‬ابراهيم‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬مكانه‭ ‬لرامي‭ ‬ربيعة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭.‬

وكشف‭ ‬طبيب‭ ‬الأهلي‭ ‬أحمد‭ ‬جاب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬بالأشعة‭ ‬أثبتت‭ ‬إصابة‭ ‬الشناوي‭ ‬بشدٍّ‭ ‬خفيف‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الضّامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬مشاركتهما‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وشدّد‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬للأهلي‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬على‭ ‬صعوبة‭ ‬مواجهة‭ ‬فيوتشر،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬ناديه‭: ‬‮«‬المهمة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬فيوتشر‮»‬،‭ ‬رافضاً‭ ‬القول‭ ‬إنها‭ ‬باتت‭ ‬أسهل‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬فيوتشر‭ ‬في‭ ‬إقصاء‭ ‬بيراميدز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وأضاف‭ ‬كولر‭ ‬‮«‬المستوى‭ ‬متقارب‭ ‬بيننا،‭ ‬وفيوتشر‭ ‬سيسعى‭ ‬لحصد‭ ‬اللقب،‭ ‬الطريق‭ ‬أصبح‭ ‬أصعب‭ ‬وليس‭ ‬العكس‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬كولر‭ ‬جاهزية‭ ‬محمود‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬‭ ‬ومروان‭ ‬عطية‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعدما‭ ‬فضّل‭ ‬إراحتهما‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬عقب‭ ‬مشاركتهما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬موضحاً‭ ‬‮«‬سنقيّم‭ ‬حالة‭ ‬وجاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬





اللقب‭ ‬الأول

في‭ ‬المقابل‭ ‬يبحث‭ ‬لاعبو‭ ‬مودرن‭ ‬فيوتشر‭ ‬وجهازهم‭ ‬الفني‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي،‭ ‬وأن‭ ‬يحالفهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬السوبر‭.‬

ويعاني‭ ‬فيوتشر‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة،‭ ‬هم‭ ‬عمر‭ ‬كمال‭ ‬عبد‭ ‬الواحد،‭ ‬محمد‭ ‬فاروق،‭ ‬ناصر‭ ‬ماهر‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالسلام‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬ريكاردو‭ ‬فورموسينيو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬أسعى‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بشكل‭ ‬مميّز‭ ‬بعد‭ ‬تخطي‭ ‬عقبة‭ ‬المباراة‭ ‬الصعبة‭ ‬ضد‭ ‬بيراميدز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ريكاردو‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬صاحب‭ ‬التاريخ‭ ‬الكبير،‭ ‬وجماهيره‭ ‬العريضة،‭ ‬وسيكون‭ ‬الاستعداد‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬المنافس‮»‬‭.‬

وغرّم‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ريكاردو‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬لمخالفته‭ ‬برتوكول‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬بيراميدز،‭ ‬عندما‭ ‬ردّ‭ ‬على‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬من‭ ‬مواطنه‭ ‬مدرب‭ ‬روما‭ ‬الايطالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬هنأه‭ ‬خلالها‭ ‬بالفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وعمل‭ ‬ريكاردو‭ ‬مساعداً‭ ‬لمورينيو‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ (‬2016-2018‭) ‬وتوتنهام‭ (‬2019-2020‭) ‬الإنكليزيين‭ ‬قبل‭ ‬توليه‭ ‬قيادة‭ ‬الهلال‭ ‬السوداني‭ (‬من‭ ‬3‭ ‬مارس‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭) ‬وأولمبيك‭ ‬خريبكة‭ ‬المغربي‭ (‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬الى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭) ‬وذا‭ ‬سترونغيست‭ ‬البوليفي‭ (‬من‭ ‬22‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭) ‬وفيوتشر‭ (‬منذ‭ ‬16‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭).‬

ويلتقي‭ ‬بيراميدز‭ ‬مع‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمدرب‭ ‬الأول‭ ‬البرتغالي‭ ‬جايمي‭ ‬باتشيكو‭ ‬حسب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرية‭.‬

وذكرت‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬بيراميدز‭ ‬تستعد‭ ‬لإقالة‭ ‬باتشيكو‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬محلياً‭ ‬وقارياً،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬تجري‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الأجانب‭ ‬أبرزهم‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭ ‬المقال‭ ‬أخيراً‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬قطر،‭ ‬والمدرب‭ ‬السابق‭ ‬للأهلي‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيتسو‭ ‬موسيماني‭ ‬المقال‭ ‬بدوره‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬الوحدة‭ ‬الإماراتي‭.‬

وقال‭ ‬باتشيكو‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬فيوتشر‭ ‬‮«‬لست‭ ‬قلقاً‭ ‬على‭ ‬مستقبلي‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬لن‭ ‬أخسر‭ ‬منصبي‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬لقاءين‭ ‬وأنا‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬المصري،‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬أمامنا‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬