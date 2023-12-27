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الهلال لمواصلة انتصاراته المتتالية

12/27/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬موصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬لاستعادة‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬الفيحاء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭. ‬

ويسير‭ ‬الهلال‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬انتزعه‭ ‬منه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬واضعاً‭ ‬حدّاً‭ ‬لثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬متتالية‭ ‬لقطب‭ ‬العاصمة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المستويات‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أبها‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة‭.‬

ويسعى‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬18‭ ‬لقباً‭) ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬الفيحاء‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬الى‭ ‬قائمة‭ ‬ضحاياه‭ ‬واستغلال‭ ‬تراجع‭ ‬نتائجه‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وبدا‭ ‬تأثره‭ ‬بغياب‭ ‬بعض‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الصابيري،‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريكاردو‭ ‬ريلر،‭ ‬النيجيري‭ ‬أنتوني‭ ‬نواكايمي‭ ‬والإيفواري‭ ‬غيسلان‭ ‬كونان‭.‬

ويعوّل‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬وبسجلٍّ‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬وبفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه‭ ‬جاره‭ ‬الآخر‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬هدافه‭ ‬الدولي‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬ثاني‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬هدفاً،‭ ‬ومواطنه‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش،‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش،‭ ‬البرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬فيليبي،‭ ‬السنغالي‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي،‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو،‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬وسعود‭ ‬عبدالحميد‭.‬

ويدخل‭ ‬الهلال‭ ‬المباراة‭ ‬واضعاً‭ ‬في‭ ‬ذهنه‭ ‬أن‭ ‬الفيحاء‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬فريقين‭ ‬حرماه‭ ‬من‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضمك‭ ‬حيث‭ ‬أرغماه‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الرياضية،‭ ‬والثاني‭ ‬بعدها‭ ‬بنحو‭ ‬شهر‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المحالة‭.‬

النصر‭ ‬لمواصلة‭ ‬المطاردة‭ ‬

ويسعى‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬مطاردته‭ ‬للهلال‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الرابع‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭.‬

ويدخل‭ ‬النصر‭ ‬المباراة‭ ‬منتشياً‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬5-2‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬مقلصاً‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭. ‬وأبدي‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بخماسية‭ ‬على‭ ‬خصم‭ ‬صعب‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬الكبير‭ ‬لفريقي،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬أخطاء‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬نهائياً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

ويعوّل‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬الشهية‭ ‬التهديفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬لنجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬رونالدو‭ ‬صاحب‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الاتحاد‭ ‬عزّز‭ ‬بها‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬هدفاً‭ ‬وبات‭ ‬أفضل‭ ‬هداّف‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬متفوّقاً‭ ‬على‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني،‭ ‬والفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬مهاجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ (‬52‭)‬،‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬بدوره‭ ‬ثنائية‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يسعى‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬توقّفت‭ ‬عند‭ ‬ثلاثة‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الفتح‭. ‬ويتطلع‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬هيبته‭ ‬المفقودة‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الطائي‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬السبت‭.‬

وتراجع‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر،‭ ‬وازدادت‭ ‬الضغوطات‭ ‬على‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭ ‬بعد‭ ‬28‭ ‬يوماً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬المهمة‭.‬

وطالب‭ ‬غاياردو‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬بتعاقدات‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬لسدّ‭ ‬الثغرات‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬الذي‭ ‬يفتقد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬لاعبين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬البرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬امام‭ ‬النصر‭.‬

وقال‭ ‬غاياردو‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭: ‬‮«‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالاتحاد‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬صدمات‭ ‬قوية‭ ‬لنا،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نتعافى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬بدعم‭ ‬نواقص‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات،‭ ‬يبحث‭ ‬الاتفاق‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الحزم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة،‭ ‬ويلعب‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬ضمك‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬عينه،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬الرائد‭ ‬مع‭ ‬أبها،‭ ‬والأهلي‭ ‬مع‭ ‬الخليج‭ ‬الجمعة‭ ‬أيضاً،‭ ‬والفتح‭ ‬مع‭ ‬الأخدود،‭ ‬والشباب‭ ‬مع‭ ‬الوحدة‭ ‬السبت‭.‬

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