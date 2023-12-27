فينغيغارد يتفوّق على بوغاتشار في طواف فرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): رغم أنه النجم الأول في عالم رياضة الدراجات الهوائية، اصطدم السلوفيني تادي بوغاتشار مجدداً بالدنماركي يوناس فينغيغارد الذي تفوق عليه للعام الثاني توالياً وتوج بلقب النسخة 110 من طواف فرنسا.
وعلى غرار ما فعل بوغاتشار في 2020 و2021، توج الدنماركي البالغ حالياً 27 عاماً بلقب الطواف الأشهر في العالم للعام الثاني توالياً، رغم فوزه بثلاث مراحل بالمجمل خلال هاتين المشاركتين، بينها واحدة في هذه النسخة (المرحلة السادسة عشرة).
وتصدر فينغيغارد السباق منذ المرحلة السادسة بعدما أزاح الأسترالي جاي هيندلي، وبقي متمسكاً بها حتى تجاوزه خط نهاية المرحلة الختامية في جادة الشانزيليزيه، متقدماً بفارق 7.29 دقائق على بوغاتشار في أكبر فارق بين البطل ووصيفه منذ عام 2014.
وإذا ما حصل أي شيء خارج الحسابات، من المتوقع أن تستمر المبارزة بين الدراجين الدنماركي والسلوفيني في عام 2024، مع احتمال دخول البلجيكي ريمكو إيفينبويل والسلوفيني الآخر بريموش روغليتش على الخط في منافسة رباعية حابسة للأنفاس.
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