فينغيغارد يتفوّق على بوغاتشار في طواف فرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬النجم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬اصطدم‭ ‬السلوفيني‭ ‬تادي‭ ‬بوغاتشار‭ ‬مجدداً‭ ‬بالدنماركي‭ ‬يوناس‭ ‬فينغيغارد‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬وتوج‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬110‭ ‬من‭ ‬طواف‭ ‬فرنسا‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬فعل‭ ‬بوغاتشار‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬و2021،‭ ‬توج‭ ‬الدنماركي‭ ‬البالغ‭ ‬حالياً‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬بلقب‭ ‬الطواف‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً،‭ ‬رغم‭ ‬فوزه‭ ‬بثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬بالمجمل‭ ‬خلال‭ ‬هاتين‭ ‬المشاركتين،‭ ‬بينها‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ (‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭).‬

وتصدر‭ ‬فينغيغارد‭ ‬السباق‭ ‬منذ‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬بعدما‭ ‬أزاح‭ ‬الأسترالي‭ ‬جاي‭ ‬هيندلي،‭ ‬وبقي‭ ‬متمسكاً‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬تجاوزه‭ ‬خط‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬جادة‭ ‬الشانزيليزيه،‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬7‭.‬29‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬بوغاتشار‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬فارق‭ ‬بين‭ ‬البطل‭ ‬ووصيفه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وإذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬خارج‭ ‬الحسابات،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬المبارزة‭ ‬بين‭ ‬الدراجين‭ ‬الدنماركي‭ ‬والسلوفيني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬دخول‭ ‬البلجيكي‭ ‬ريمكو‭ ‬إيفينبويل‭ ‬والسلوفيني‭ ‬الآخر‭ ‬بريموش‭ ‬روغليتش‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬رباعية‭ ‬حابسة‭ ‬للأنفاس‭.‬







