روبليف: سأبذل قصارى جهدي للفوز ببطولة دبي للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭

‬ – ‭ (‬وام‭): ‬أكد‭ ‬نجم‭ ‬التنس‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬روبليف،‭ ‬المصنف‭ ‬خامساً‭ ‬عالميا،‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬سوق‭ ‬دبي‭ ‬الحرة‭ ‬للتنس‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وتطلعه‭ ‬للفوز‭ ‬بلقبها‭ ‬لتكون‭ ‬فاتحة‭ ‬خير‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياته‭ ‬حاليا‭.‬

وشارك‭ ‬روبليف‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دبي‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬أولى‭ ‬مشاركاته‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬فيما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬4‭ ‬نسخ‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2023،‭ ‬وفاز‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وتأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ولكنه‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬مواطنه‭ ‬دانييل‭ ‬ميدفيديف‭.‬

وستحمل‭ ‬مشاركته‭ ‬المقبلة‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬البطولة‭.. ‬وعبر‭ ‬روبليف،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ (‬وام‭) ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتواجد‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬سواء‭ ‬للتدريب‭ ‬أو‭ ‬الراحة‭ ‬والاستجمام‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬إنني‭ ‬كنت‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لكن‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الخامس‭ ‬عالمياً‭ ‬يعد‭ ‬أمراً‭ ‬جيداً،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬التحسن‭ ‬أكثر‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬روبليف‭ ‬أنه‭ ‬متحمس‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬دبي‭ ‬الحرة‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الجديدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬فيها‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نتائجي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬3‭ ‬نسخ‭ ‬تحديداً‭ ‬كانت‭ ‬متميزة،‭ ‬تأهلت‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬وفزت‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التالية،‭ ‬وتأهلت‭ ‬للنهائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬فاتحة‭ ‬خير‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬أسماء‭ ‬كبيرة،‭ ‬اتطلع‭ ‬كثيرا‭ ‬للمشاركة،‭ ‬وسأبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬روبليف‭ ‬مركزين‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين،‭ ‬ليصبح‭ ‬المصنف‭ ‬الخامس‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لتنس‭ ‬الأساتذة‭ ‬ذات‭ ‬الـ1000‭ ‬نقطة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬أريد‭ ‬حاليا‭ ‬تحسين‭ ‬مركزي‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬وإذا‭ ‬انتهى‭ ‬بي‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فسأكون‭ ‬سعيدًا‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

ويزور‭ ‬أندريه‭ ‬روبليف،‭ ‬دبي‭ ‬حالياً‭ ‬بعد‭ ‬تسميته‭ ‬سفيراً‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬

واعتبر‭ ‬نجم‭ ‬التنس‭ ‬العالمي‭ ‬أن‭ ‬علاقته‭ ‬بدبي‭ ‬‮«‬نموذجية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تتوافر‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬مقومات‭ ‬الراحة‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬تعد‭ ‬في‭ ‬‮«‬غاية‭ ‬السهولة‮»‬،‭ ‬أنا‭ ‬شبه‭ ‬مقيم‭ ‬هنا‭.. ‬يمكنني‭ ‬الأكل‭ ‬التدريب‭ ‬والتنقل‭ ‬والسفر‭ ‬وممارسة‭ ‬كافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬بسهولة،‭ ‬إنها‭ ‬بحق‭ ‬حياة‭ ‬مثالية‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬روبليف‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصدقائه‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالميين‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬مهتم‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬ولا‭ ‬يشجع‭ ‬فريقا‭ ‬بعينه‭.‬











