بيستونز يحطم أطول سلسلة هزائم متتالية

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجليس -(أ ف ب): عادل ديترويت بيستونز أطول سلسلة هزائم متتالية في موسم واحد في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عندما سقط أمام ضيفه بروكلين نتس 112-118 ومني الثلاثاء، ومني بخسارته الـ27 تواليا.
وفرض كادي كانينغهام نفسه نجما للمباراة بتسجيله 41 نقطة مع تسع متابعات بينها 37 نقطة في الشوط الثاني (18 في الربع الثالث)، لكن ذلك لم يكن كافيا لمنح فريقه ديترويت فوزه الأول منذ 28 أكتوبر عندما تغلب على ضيفه شيكاغو بولز 118-102 في ثاني انتصار فقط له حتى الان هذا الموسم، بعد أول على مضيفه تشارلوت هورنتس 111-99 في 27 من الشهر ذاته.
ومحا بيستونز، المتوج بلقب الدوري في أعوام 1989 و1990 و2004، سلسلة كل من كليفلاند كافالييرز موسم 2010-2011 وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز موسم 2013-2014، عندما تعرضا إلى 26 خسارة متتالية، وبات على بعد هزيمة واحدة من أطول سلسلة هزائم على الإطلاق وهي 28 مباراة متتالية حققها سيكسرز امتداداً بين موسمي 2014-2015 و2015-2016.
وكان كاميرون جونسون أفضل مسجل في صفوف بروكلين نتس برصيد 24 نقطة، واضاف ميكال بريدجز 21 نقطة بينها 12 نقطة في الربع الاخير.
وسجل البوسني بويان بوغدانوفيتش وكانينغهام رميتين ثلاثيتين متتاليتين وتقدم بيستونز 97-92 قبل 8:10 دقائق على النهاية، لكن نتس رد بقوة بتسجيله 13 نقطة متتالية.
وقلص كانينغهام الفارق إلى نقطتين قبل أقل من دقيقة من النهاية، لكن دون التمكن من قلب الطاولة. وبرز في صفوف الخاسر أيضا بوغدانوفيتش 23 نقطة وأضاف جايلن ديورين 12 نقطة مع 15 متابعة.
وطالب أنصار بيستونز ببيع النادي عقب نهاية المباراة، وهي دعوات وصفها مالك النادي توم غوريس بـ«السخيفة»، لكنه اعترف الأسبوع الماضي بأن شيئًا ما يجب أن يتغير على الرغم من أنه لم يوضحه.
وقال كانينغهام: «إن هذا الأمر يثقل كاهلنا كل يوم»، لكنه أضاف أن رسالته إلى زملائه كانت تركز على التضامن.
وأضاف «نحن بحاجة إلى الاستمرار في الاعتماد على بعضنا البعض ومواصلة دفع بعضنا البعض ومحاسبة بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى الآن».
ثاندر يحبط تمبروولفز
وأحبط أوكلاهوما سيتي ثاندر ثالث المنطقة الغربية ضيفه مينيسوتا متصدرها عندما تغلب عليه 129-106 بفضل تألق نجمه شاي جيلجيوس-ألكسندر صاحب 34 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة وست متابعات.
واستعاد ثاندر توازنه عقب خسارته على ارضه امام لوس انجليس ليكرز السبت وحقق فوزه التاسع عشر في 28 مباراة هذا الموسم، وحرم مينيسوتا من مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث تواليا، فألحق به الخسارة السابعة في 29 مباراة حتى الآن.
وفرض ثاندر الذي سجل 18 ثلاثية، أفضليته على أرباع المباراة كاملة فكسبها 40-35 و26-25 و36-31 و27-15 تواليا.
وقاد جيمس هاردن وبول جورجه فريقهما لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على ضيفه تشارلوت هورنتس 113-104 بتسجيل الاول 29 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة، والثالث 25 نقطة.
وتابع أورلاندو ماجيك صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه واشنطن ويزاردز 127-119 بفضل 28 نقطة وتسع تمريرات حاسمة وثماني متابعات للألماني فرانتس فاغنر. وتابع سان انتونيو سبيرز سلسلة هزائمه ومني بالخامسة تواليا والـ25 هذا الموسم عندما سقط أمام ضيفه يوتا جاز 118-130. ولم تنفع سبيرز عودته نجمه الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما بعد تعافيه من الإصابة، حيث اكتفى بتسجيل 15 نقطة، فيما كان البديل كيلدون جونسون أفضل مسجل في صفوفه برصيد 26 نقطة.
وكان الفنلندي لاوري ماركانين أفضل مسجل في صفوف الفائز برصيد 31 نقطة مع 12 متابعة.
وفي باقي المباريات، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 130-113، وشيكاغو بولز على أتلانتا هوكس 118-113، وخسر هيوستن روكتس أمام إنديانا بايسرز 117-123.
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