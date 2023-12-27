بيستونز يحطم أطول سلسلة هزائم متتالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عادل‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬112-118‭ ‬ومني‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ومني‭ ‬بخسارته‭ ‬الـ27‭ ‬تواليا‭.‬

وفرض‭ ‬كادي‭ ‬كانينغهام‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬متابعات‭ ‬بينها‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬18‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬لمنح‭ ‬فريقه‭ ‬ديترويت‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬118‭-‬102‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬انتصار‭ ‬فقط‭ ‬له‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬111‭-‬99‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

ومحا‭ ‬بيستونز،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬1989‭ ‬و1990‭ ‬و2004،‭ ‬سلسلة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬موسم‭ ‬2010‭-‬2011‭ ‬وفيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬موسم‭ ‬2013‭-‬2014،‭ ‬عندما‭ ‬تعرضا‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬خسارة‭ ‬متتالية،‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وهي‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬حققها‭ ‬سيكسرز‭ ‬امتداداً‭ ‬بين‭ ‬موسمي‭ ‬2014‭-‬2015‭ ‬و2015‭-‬2016‭.‬

وكان‭ ‬كاميرون‭ ‬جونسون‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬واضاف‭ ‬ميكال‭ ‬بريدجز‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭.‬

وسجل‭ ‬البوسني‭ ‬بويان‭ ‬بوغدانوفيتش‭ ‬وكانينغهام‭ ‬رميتين‭ ‬ثلاثيتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬وتقدم‭ ‬بيستونز‭ ‬97‭-‬92‭ ‬قبل‭ ‬8‭:‬10‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬النهاية،‭ ‬لكن‭ ‬نتس‭ ‬رد‭ ‬بقوة‭ ‬بتسجيله‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬متتالية‭.‬

وقلص‭ ‬كانينغهام‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭. ‬وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬أيضا‭ ‬بوغدانوفيتش‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬جايلن‭ ‬ديورين‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة‭.‬

وطالب‭ ‬أنصار‭ ‬بيستونز‭ ‬ببيع‭ ‬النادي‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬وهي‭ ‬دعوات‭ ‬وصفها‭ ‬مالك‭ ‬النادي‭ ‬توم‭ ‬غوريس‭ ‬بـ«السخيفة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬اعترف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬شيئًا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يوضحه‭.‬

وقال‭ ‬كانينغهام‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يثقل‭ ‬كاهلنا‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬رسالته‭ ‬إلى‭ ‬زملائه‭ ‬كانت‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التضامن‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬ومواصلة‭ ‬دفع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬ومحاسبة‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

ثاندر‭ ‬يحبط‭ ‬تمبروولفز‭ ‬

وأحبط‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬ثالث‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬ضيفه‭ ‬مينيسوتا‭ ‬متصدرها‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬129‭-‬106‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬نجمه‭ ‬شاي‭ ‬جيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬صاحب‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وست‭ ‬متابعات‭.‬

واستعاد‭ ‬ثاندر‭ ‬توازنه‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬السبت‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وحرم‭ ‬مينيسوتا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا،‭ ‬فألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وفرض‭ ‬ثاندر‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬18‭ ‬ثلاثية،‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬أرباع‭ ‬المباراة‭ ‬كاملة‭ ‬فكسبها‭ ‬40‭-‬35‭ ‬و26‭-‬25‭ ‬و36‭-‬31‭ ‬و27‭-‬15‭ ‬تواليا‭.‬

وقاد‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬وبول‭ ‬جورجه‭ ‬فريقهما‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬113‭-‬104‭ ‬بتسجيل‭ ‬الاول‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬والثالث‭ ‬25‭ ‬نقطة‭.‬

وتابع‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬صحوته‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬127‭-‬119‭ ‬بفضل‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وتسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وثماني‭ ‬متابعات‭ ‬للألماني‭ ‬فرانتس‭ ‬فاغنر‭. ‬وتابع‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائمه‭ ‬ومني‭ ‬بالخامسة‭ ‬تواليا‭ ‬والـ25‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬118‭-‬130‭. ‬ولم‭ ‬تنفع‭ ‬سبيرز‭ ‬عودته‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬الواعد‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬حيث‭ ‬اكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬البديل‭ ‬كيلدون‭ ‬جونسون‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

وكان‭ ‬الفنلندي‭ ‬لاوري‭ ‬ماركانين‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭.‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات،‭ ‬فاز‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬على‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬130-113،‭ ‬وشيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬على‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬118‭-‬113،‭ ‬وخسر‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬أمام‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬117‭-‬123‭.‬