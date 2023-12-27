فيتور روكي: أريد المساعدة قدر الإمكان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬فيتور‭ ‬روكي‭ ‬إنه‭ ‬يستمتع‭ ‬بيومه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بارانينسي‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬الاسبانية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة‭ ‬لإجراء‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الأول‭. ‬كما‭ ‬زار‭ ‬غرفة‭ ‬خلع‭ ‬الملابس‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬روكي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬له‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬لموقع‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬حياتي‭. ‬إنه‭ ‬حلم‭ ‬تحقق‭ ‬الآن‭. ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأحاول‭ ‬التعلم‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬بأكملها‭ ‬وأن‭ ‬أسجل‭ ‬الأهداف‭ ‬أيضًا‭!‬‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬دائمًا‭ ‬حلمًا‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬طفلاً،‭ ‬ليس‭ ‬حلمي‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬حلم‭ ‬عائلتي‭ ‬أيضًا‭. ‬إنهم‭ ‬هنا‭ ‬أيضًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الحلم‭. ‬أريد‭ ‬مساعدة‭ ‬النادي‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‮»‬‭.‬