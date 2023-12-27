فيتور روكي: أريد المساعدة قدر الإمكان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال فيتور روكي إنه يستمتع بيومه الأول مع برشلونة بعد أن وصل اللاعب من أتلتيكو بارانينسي إلى المدينة الاسبانية صباح أمس وتم نقله على الفور إلى برشلونة لإجراء الفحص الطبي الأول. كما زار غرفة خلع الملابس. ومن المقرر أن يشارك روكي في أول حصة تدريبية له اليوم الخميس.
وقال لموقع النادي على الإنترنت: «أنا سعيد جدًا بكل ما حدث في حياتي. إنه حلم تحقق الآن. أعتقد أنني سأحاول التعلم قدر الإمكان مع المجموعة بأكملها وأن أسجل الأهداف أيضًا!».
وتابع: «لقد كان دائمًا حلمًا عندما كنت طفلاً، ليس حلمي فقط، بل حلم عائلتي أيضًا. إنهم هنا أيضًا لتحقيق هذا الحلم. أريد مساعدة النادي قدر الإمكان».
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