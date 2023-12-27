الأعلى ((قيمة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبوظبي – (وام): يواصل الإنجليزي جود بيلينجهام )20 عاما (لاعب فريق ريال مدريد تحقيق أرقامه القياسية خلال موسمه الأول مع الفريق بعد تصدره قائمة هدافي الليجا والقيمة السوقية للاعبي ريال مدريد والدوري الإسباني والعالم. فقد ارتفعت قيمته السوقية من 150 مليون يورو في أكتوبر الماضي، إلى 180 مليون يورو في ديسمبر الجاري متساويا مع كل من إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.
وتعاقد ريال مدريد مع اللاعب جود بيلينجهام في صيف 2023 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، مدة 6 سنوات.
ومع مرور 18 جولة على انطلاقة الدوري الإسباني بموسمه الحالي، ينافس الإنجليزي جود بيلينجهام على صدارة هدافي المسابقة بـ13 هدفا، بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه بورخا مايورال لاعب خيتافي،. وخاض اللاعب مع فريقه في مسابقة الدوري الإسباني 16 مباراة سجلها خلالها أهدافه الـ13، كما أنه صنع هدفين.
وبحسب أحدث تصنيف لموقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في إحصائيات وأرقام الأندية واللاعبين، يتصدر جود بيلينجهام قائمة أعلى لاعبي الدوري الإسباني قيمة سوقية بـ 180 مليون يورو، متفوقا على بقية زملائه في المسابقة، حيث يليه زملاؤه بالفريق فينيسيوس جونيور بـ 150 مليون يورو، وفيديريكو فالفيردي، وردريجو بـ100 مليون يورو، ثم 90 مليون يورو لكل من إدواردو كامافينجا، وأورلين شواميني لاعبا ريال مدريد أيضا، وجافي، وجونزاليس لوبيز، و( بيدري) لاعبا برشلونة بنفس القيمة أيضا.
كما أنه يتفوق على كل من جمال موسيالا، وهاري كين لاعبي بايرن ميونخ الألماني، ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، أصحاب القيمة السوقية التي تبلغ 110 ملايين يورو لكل منهم.
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