الأعلى ((قيمة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭ ‬ – ‭ (‬وام‭): ‬يواصل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام‭ )‬20‭ ‬عاما‭ (‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬تحقيق‭ ‬أرقامه‭ ‬القياسية‭ ‬خلال‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬تصدره‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الليجا‭ ‬والقيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للاعبي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬والدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬والعالم‭. ‬فقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمته‭ ‬السوقية‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وكليان‭ ‬مبابي‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭.‬

وتعاقد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2023‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬سنوات‭.‬

ومع‭ ‬مرور‭ ‬18‭ ‬جولة‭ ‬على‭ ‬انطلاقة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬بموسمه‭ ‬الحالي،‭ ‬ينافس‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬هدافي‭ ‬المسابقة‭ ‬بـ13‭ ‬هدفا،‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬بورخا‭ ‬مايورال‭ ‬لاعب‭ ‬خيتافي،‭. ‬وخاض‭ ‬اللاعب‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬سجلها‭ ‬خلالها‭ ‬أهدافه‭ ‬الـ13،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬صنع‭ ‬هدفين‭.‬

وبحسب‭ ‬أحدث‭ ‬تصنيف‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ترانسفير‭ ‬ماركت‮»‬،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬إحصائيات‭ ‬وأرقام‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين،‭ ‬يتصدر‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬قائمة‭ ‬أعلى‭ ‬لاعبي‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬قيمة‭ ‬سوقية‭ ‬بـ‭ ‬180‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬يليه‭ ‬زملاؤه‭ ‬بالفريق‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬بـ‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وفيديريكو‭ ‬فالفيردي،‭ ‬وردريجو‭ ‬بـ100‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬ثم‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينجا،‭ ‬وأورلين‭ ‬شواميني‭ ‬لاعبا‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أيضا،‭ ‬وجافي،‭ ‬وجونزاليس‭ ‬لوبيز،‭ ‬و‭( ‬بيدري‭) ‬لاعبا‭ ‬برشلونة‭ ‬بنفس‭ ‬القيمة‭ ‬أيضا‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬وهاري‭ ‬كين‭ ‬لاعبي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني،‭ ‬ولاوتارو‭ ‬مارتينيز‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬أصحاب‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬110‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬