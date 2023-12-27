ديوكوفيتش يستهل موسمه في كأس يونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬يُطلق‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬العالمية‭ ‬المتوّج‭ ‬بـ24‭ ‬لقباً‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬موسمه‭ ‬الجديد‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬بيرث،‭ ‬فيما‭ ‬يستهله‭ ‬الماتادور‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬المتوّج‭ ‬بـ22‭ ‬لقباً‭ ‬كبيرا‭ ‬الى‭ ‬المنافسة،‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬قرابة‭ ‬العام‭ ‬للإصابة‭.‬





ديوكو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬متعطّشاً‭ ‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬دخل‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بتتويجه‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الغراند‭ ‬سلام،‭ ‬معادلاً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسيّ‭ ‬المطلق‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬الكُبرى‭ (‬24‭ ‬لقبا‭ ‬وسجلته‭ ‬الأسترالية‭ ‬مارغريت‭ ‬كورت‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬والسبعينيات‭)‬،‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬سابع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية،‭ ‬وصدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬أسبوع،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬متعطّشاً‭ ‬للفوز‭ ‬بالألقاب‭. ‬ويسعى‭ ‬الصربي‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبيّة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬اكتفى‭ ‬بالبرونزيّة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬في‭ ‬بكين‭. ‬ويخوض‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬الشاب‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬يتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد،‭ ‬وهي‭ ‬مسابقة‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬بيرث‭ ‬وسيدني،‭ ‬استعداداً‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ (‬14-28‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬اللقب‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وتواجه‭ ‬صربيا‭ ‬منتخبيَ‭ ‬الصين‭ ‬وجمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وسيلعب‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬أولاً‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬الصيني‭ ‬تشين‭ ‬تشانغ‭ ‬المصنّف‭ ‬58‭ ‬عالمياً‭ ‬والذي‭ ‬يصغره‭ ‬بتسع‭ ‬سنوات،‭ ‬ثمّ‭ ‬التشيكي‭ ‬ييري‭ ‬ليهيتشكا‭ (‬31‭ ‬عالمياً‭).‬

ويخوض‭ ‬‮«‬ديوكو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أولغا‭ ‬دانيلوفيتش‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬لمواجهة‭ ‬التشيكية‭ ‬ماركيتا‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬المتوّجة‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون،‭ ‬والصينية‭ ‬كينوين‭ ‬جينغ‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تجاوزا‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات،‭ ‬فسيضربان‭ ‬موعداً‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بقيادة‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬العاشر‭ ‬عالمياً‭ ‬وجيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬الخامسة،‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وأستراليا‭.‬





بداية‭ ‬النهاية‭ ‬لرافا؟‭ ‬

تراجع‭ ‬نادال‭ ‬المصنّف‭ ‬أوّل‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً،‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬664‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬معظمه‭ ‬بسبب‭ ‬إصابةٍ‭ ‬في‭ ‬الورك‭. ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭. ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثلاثين،‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأخير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬‮«‬دون‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬ذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المائة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬عملت‭ ‬كثيراً‭ ‬للعودة‭ ‬للمنافسة،‭ ‬وإذا‭ ‬سمحت‭ ‬لي‭ ‬الأمور‭ ‬ولياقتي‭ ‬البدنية‭ ‬فجأة‭ ‬بالاستمرار‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بما‭ ‬أقوم‭ ‬به،‭ ‬فأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬أضع‭ ‬حداً‭ ‬لمسيرتي‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬الإسباني‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكنزي‭ ‬ماكدونالد‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2023‭. ‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬خضع‭ ‬لعمليّة‭ ‬جراحيّة،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يطمح‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬أكون‭ ‬منافساً‮»‬‭ ‬في‭ ‬بريزبين‭.‬

لكن‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬نادال‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللعب‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬بهدف‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بينها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬أتوقع‭ ‬دائما‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭. ‬لقد‭ ‬أعلن‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬أنه‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬كما‭ ‬فعلوا‭ ‬معي‭. ‬لكننا‭ ‬أثبتنا‭ ‬أنهم‭ ‬مخطئون‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فقط‭ ‬اللعب،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬بمستوى‭ ‬متوسط،‭ ‬أو‭ ‬لعب‭ ‬بضع‭ ‬مباريات‭. ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬الفوز‭ ‬بالألقاب،‭ ‬ويريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأفضل،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬الآن‭: ‬إنه‭ ‬أسطورة‭ ‬في‭ ‬رياضتنا‭. ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تدريباته‭ ‬واستعداداته‭ ‬تتم‭ ‬بهدف‭ ‬الفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مواطنه‭ ‬ألكاراس‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬جاهز‭.. ‬لقد‭ ‬شاهدت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التدريبات،‭ ‬وهو‭ ‬جاهز‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭. ‬أخبرني‭ ‬لاعبون‭ ‬آخرون‭ ‬أنهم‭ ‬تدربوا‭ ‬مع‭ ‬رافا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬وأنه‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬الجيد،‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬مستعد‭ ‬للقيام‭ ‬بأشياء‭ ‬عظيمة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ستعود‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا،‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى،‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬بمشاركتها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭.‬

واعترفت‭ ‬النجمة‭ ‬اليابانية‭ ‬التي‭ ‬أنجبت‭ ‬ابنتها‭ ‬شاي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬وعانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬ومعاناتها‭ ‬مع‭ ‬الضغط‭ ‬الإعلامي،‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬متوترة‮»‬‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬متحمسة‮»‬‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬بالتأكيد‭ ‬الفوز‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬





شفيونتيك‭ ‬لمواصلة‭ ‬التقدّم‭ ‬

تُطلق‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬التي‭ ‬تصدّرت‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬موسمها‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلدها‭ ‬بمواجهة‭ ‬البرازيل‭ ‬وإسبانيا‭ ‬التي‭ ‬يغيب‭ ‬عنها‭ ‬ألكاراس،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وستلعب‭ ‬شفيونتيك‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬البرازيلية‭ ‬بياتريز‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ ‬المصنّفة‭ ‬11‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬بيرث‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي،‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬الإسبانية‭ ‬سارة‭ ‬سوريبيس‭ ‬تورمو‭ (‬48‭) ‬الاثنين‭. ‬كما‭ ‬ستلعب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭.‬

وستحاول‭ ‬البولندية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬استراليا‭ ‬بعد‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وقالت‭ ‬بطلة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬2023‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬بالتأكيد‭ ‬موسمًا‭ ‬صعبًا‭ ‬علمني‭ ‬الكثير‭ ‬وجعلني‭ ‬أكثر‭ ‬فخرًا‮»‬‭.‬

وتستهل‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لصالح‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬مشوارها‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬بريزبين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬20‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬عام‭ ‬مثير،‭ ‬بدأ‭ ‬بفوزها‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بارك‭.‬

وقالت‭ ‬عن‭ ‬بريزبين‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ايضا‭ ‬مشاركة‭ ‬وصيفتها‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬بطولة‭ ‬اجتذبت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬الجيدات‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬تؤهلني‭ ‬لصيف‭ ‬ناجح‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

ويمثّل‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬السادس‭ ‬عالمياً‭ ‬وماريا‭ ‬ساكّاري‭ ‬التاسعة‭ ‬اليونان‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد،‭ ‬بمواجهة‭ ‬الكندي‭ ‬فيليكس‭ ‬أوجيه‭-‬ألياسيم‭ (‬29‭) ‬وليلى‭ ‬فرنانديس‭ (‬35‭)‬،‭ ‬وتشيلي‭.‬

وتعتمد‭ ‬أستراليا‭ ‬على‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ (‬12‭) ‬وأيلا‭ ‬تومليانوفيتش‭ (‬290‭) ‬أمام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬فريتز‭/‬بيغولا‭)‬،‭ ‬وبريطانيا‭ (‬كاميرون‭ ‬نوري‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬وكاتي‭ ‬بولتر‭).‬

ويشارك‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬كارن‭ ‬خاتشانوف‭ (‬15‭) ‬والأمريكي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ (‬16‭).‬

وتدافع‭ ‬الاميركية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الثالثة‭ ‬عالميًا‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬أوكلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬رائع‭ ‬للاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عامًا‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬فوزها‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭ ‬لها‭ ‬عندما‭ ‬توجت‭ ‬ببطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭.‬