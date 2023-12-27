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تشلسي يحسم مواجهته مع بالاس في الوقت القاتل

12/27/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬حقق‭ ‬تشلسي‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وذلك‭ ‬بتأكيده‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬وضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭.‬

ودخل‭ ‬تشلسي‭ ‬اللقاء‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬تجنب‭ ‬سيناريو‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬1978‭ ‬وهو‭ ‬خسارة‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬وقد‭ ‬أرجأ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مبارياته‭ ‬لـ2023،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخطي‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭ ‬بالاس‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬الأخير‭.‬

وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬البديل‭ ‬نوني‭ ‬مادويكي،‭ ‬رفع‭ ‬تشلسي‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬بالاس‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بانتصار‭ ‬يتيم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬مرحلة‭.‬

وبغياب‭ ‬رحيم‭ ‬ستيرلينغ‭ ‬وكول‭ ‬بالمر‭ ‬للإيقاف‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬إنسو‭ ‬فرنانديس‭ ‬والفرنسي‭ ‬ليسلي‭ ‬أوغوشوكوو‭ ‬للإصابة‭ ‬وبتشكيلة‭ ‬أساسية‭ ‬هي‭ ‬الأصغر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬بمعدل‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬و21‭ ‬يوماً‭ ‬وفق‭ ‬أوبتا‭ ‬للاحصاءات‭)‬،‭ ‬أنهى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متعادلاً‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وتقدم‭ ‬فريق‭ ‬بوكيتينو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13‭ ‬عبر‭ ‬الأوكراني‭ ‬ميخايلو‭ ‬مودريك‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬وتمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬مالو‭ ‬غوستو،‭ ‬لكن‭ ‬الضيوف‭ ‬خطفوا‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬عبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬ميكايل‭ ‬أوليز‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بصدره‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الغاني‭ ‬جوردان‭ ‬أيو‭ ‬ثم‭ ‬أطلقها‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬الصربي‭ ‬دجوردجي‭ ‬بيتروفيتش‭ (‬1+45‭).‬

وبقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ ‬حين‭ ‬اعتقد‭ ‬السنغالي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ ‬أنه‭ ‬أعاد‭ ‬تشلسي‭ ‬الى‭ ‬المقدمة‭ ‬لكن‭ ‬الهدف‭ ‬ألغي‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‭.‬

لكن‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬كي‭ ‬ينقذ‭ ‬تشلسي‭ ‬من‭ ‬خيبة‭ ‬أخرى‭ ‬بمنحه‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬إيبيريشي‭ ‬إيزي‭ ‬باسقاطه‭ ‬البديل‭ ‬مادويكي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحرمة،‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬الأخير‭ ‬بنفسه‭ (‬89‭) ‬ومنح‭ ‬فريقه‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭.‬

وحقق‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬والسابع‭ ‬بالمجمل،‭ ‬وجاء‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬برنتفورد‭ ‬4‭-‬1‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬من‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هي‭-‬تشان‭ ‬وانغ،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬وبورنموث،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬مضيفه‭ ‬عند‭ ‬19‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الهزيمة‭ ‬التاسعة‭ ‬للموسم‭.‬

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