باتشيكو: أحترم الصحافة المصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - أبوظبي - (د ب أ): أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه يحترم الإعلام المصري، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد أي إهانة للصحافة المصرية خلال المؤتمر الذي جرى بعد مباراة الفريق أمام فيوتشر في السوبر المصري لكرة القدم بالإمارات.
وقال باتشيكو في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي «طوال فترتي عملي في مصر لم أخرج مطلقا عن النص ودائما سعيد بالتواجد في مصر، ولا أقصد مطلقا أي إهانة لشخص أو إعلام مصري، وفي المقابل يستحق كذلك أن يكون هناك احترام مقابل».
وأضاف أن السؤال بشأن رحيله عن النادي استفزه وشعر بعدم الاحترام وبالتالي كان رده قويا خاصة بعد الخسارة والخروج من كأس السوبر.
وكانت أزمة شديده قد نشبت عقب خسارة بيراميدز من فيوتشر في قبل نهائي كأس السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بين أحد الصحفيين وباتشيكو.
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