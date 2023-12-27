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باتشيكو: أحترم الصحافة المصرية

12/27/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - ‬أبوظبي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬البرتغالي‭ ‬جايمي‭ ‬باتشيكو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬بيراميدز،‭ ‬أنه‭ ‬يحترم‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يقصد‭ ‬أي‭ ‬إهانة‭ ‬للصحافة‭ ‬المصرية‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬فيوتشر‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالإمارات‭.‬

وقال‭ ‬باتشيكو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬‮«‬طوال‭ ‬فترتي‭ ‬عملي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬أخرج‭ ‬مطلقا‭ ‬عن‭ ‬النص‭ ‬ودائما‭ ‬سعيد‭ ‬بالتواجد‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬ولا‭ ‬أقصد‭ ‬مطلقا‭ ‬أي‭ ‬إهانة‭ ‬لشخص‭ ‬أو‭ ‬إعلام‭ ‬مصري،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬يستحق‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬احترام‭ ‬مقابل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السؤال‭ ‬بشأن‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬استفزه‭ ‬وشعر‭ ‬بعدم‭ ‬الاحترام‭ ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬رده‭ ‬قويا‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭.‬

وكانت‭ ‬أزمة‭ ‬شديده‭ ‬قد‭ ‬نشبت‭ ‬عقب‭ ‬خسارة‭ ‬بيراميدز‭ ‬من‭ ‬فيوتشر‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬بين‭ ‬أحد‭ ‬الصحفيين‭ ‬وباتشيكو‭.‬





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