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كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي

12/27/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بغداد‭-
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أعلن‭ ‬الإسباني‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬العراق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬أسود‭ ‬الراافدين،‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين‭. ‬ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬فيتنام‭ ‬واندونيسيا‭ ‬واليابان‭. ‬وهنا‭ ‬التشكيلة‭:‬

للحراسة‭: ‬أحمد‭ ‬باسل‭ ‬وجلال‭ ‬حسن‭ ‬وفهد‭ ‬طالب‭.‬

للدفاع‭: ‬ريبين‭ ‬سولاقا‭ ‬وفرانس‭ ‬بطرس‭ ‬وسعد‭ ‬ناطق‭ ‬وعلي‭ ‬عدنان‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬والان‭ ‬محيي‭ ‬الدين‭ ‬ويوسف‭ ‬الامين‭ ‬ودانيلو‭ ‬السعيد‭ ‬وأحمد‭ ‬علي‭ ‬وأمجد‭ ‬عطوان‭ ‬وأمير‭ ‬العماري‭.‬

للوسط‭: ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬ومنتظر‭ ‬ماجد‭ ‬وأسامة‭ ‬الرشيد‭ ‬وزيدان‭ ‬إقبال‭ ‬وأحمد‭ ‬يحيى‭ ‬وميرخاس‭ ‬دوسكي‭ ‬وزيد‭ ‬تحسين‭.‬

للهجوم‭: ‬مهند‭ ‬علي‭ ‬وعلي‭ ‬الحمادي‭ ‬وإبراهيم‭ ‬بايش‭ ‬وباشر‭ ‬رسن‭ ‬وأيمن‭ ‬حسين‭.‬





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