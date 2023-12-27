كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بغداد-
(أ ف ب) :أعلن الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم قائمة منتخب أسود الراافدين، التي ضمت 26 لاعبا استعدادا للمشاركة في منافسات كأس آسيا المقررة في قطر من 12 يناير إلى العاشر من فبراير المقبلين. ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام واندونيسيا واليابان. وهنا التشكيلة:
للحراسة: أحمد باسل وجلال حسن وفهد طالب.
للدفاع: ريبين سولاقا وفرانس بطرس وسعد ناطق وعلي عدنان وحسين علي والان محيي الدين ويوسف الامين ودانيلو السعيد وأحمد علي وأمجد عطوان وأمير العماري.
للوسط: علي جاسم ومنتظر ماجد وأسامة الرشيد وزيدان إقبال وأحمد يحيى وميرخاس دوسكي وزيد تحسين.
للهجوم: مهند علي وعلي الحمادي وإبراهيم بايش وباشر رسن وأيمن حسين.
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