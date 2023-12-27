كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي

بغداد‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أعلن‭ ‬الإسباني‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬العراق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬أسود‭ ‬الراافدين،‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين‭. ‬ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬فيتنام‭ ‬واندونيسيا‭ ‬واليابان‭. ‬وهنا‭ ‬التشكيلة‭:‬

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