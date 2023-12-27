ليفركوزن يتطلع إلى تطور دائم خلال موسمه ((الخاص))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دوسلدورف‭ (‬ألمانيا‭)- (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتقد‭ ‬مسؤولو‭ ‬نادي‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬أن‭ ‬مسيرة‭ ‬الفريق‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬وإمكانية‭ ‬تتويجه‭ ‬باللقب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬النادي‭.‬

ولم‭ ‬يتعرض‭ ‬ليفركوزن‭ ‬لأي‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬25‭ ‬مباراة‭ ‬للفريق‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬ألماني‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭.‬

ويتصدر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬تأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬ودور‭ ‬الـ16‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭.‬

لم‭ ‬يسبق‭ ‬لليفركوزن‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬وتوج‭ ‬بكأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عام‭ ‬1988‭.‬

وقال‭ ‬فرناندو‭ ‬كارو،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لليفركوزن،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬سيمون‭ ‬رولفس،‭ ‬تم‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬النادي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬الألقاب‭ ‬المحتملة‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭.‬

وقال‭ ‬كارو‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬نجحنا‭ ‬حقا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬شيء‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬ذلك‭ ‬مساهمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬أعلى‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كارو‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬كل‭ ‬المتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬لذلك،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المؤازرة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬نحظى‭ ‬بها،‭ ‬أو‭ ‬الاحترافية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬منظومتنا‭ ‬أو‭ ‬كفاءة‭ ‬وإصرار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يعمل‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رولفس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تطور‭ ‬النادي‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬وقاعدة‭ ‬المشجعين‭ ‬تنمو‭ ‬باستمرار‭. ‬لقد‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أمر‭ ‬خاص‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬رولفس‭: ‬‮«‬جميع‭ ‬تذاكر‭ ‬المباريات‭ ‬يتم‭ ‬بيعها‭ ‬سريعا،‭ ‬وأعداد‭ ‬الأعضاء‭ ‬تتزايد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬جودة‭ ‬الفريق‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي‭ ‬أو‭ ‬الجماعي‮»‬‭.‬

هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬المستوى‭ ‬والنتائج‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬الشهر‭ ‬القادم،‭ ‬لكن‭ ‬رولفس‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬القوة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬

وأكد‭ ‬رولفس‭: ‬‮«‬عند‭ ‬التخطيط‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مسابقات‭ ‬وإمكانية‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬والدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬أخذنا‭ ‬أيضا‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لليفركوزن‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتاحين‭ ‬لدينا،‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬سنرى‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬خيارات‭ ‬مناسبة‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوفنا‮»‬‭.‬















