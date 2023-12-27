الشباب يقيل مدربه الكرواتي بيسكان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): أعلن نادي الشباب اقالة مدربه الكرواتي إيغور بيسكان رسميا أمس الاربعاء بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة في الدوري السعودي لكرة القدم.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «أكس» بيانا وجه فيه النادي «الشكر لمدرب الفريق إيغور بيسكان على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الماضية».
وتلقى الشباب الهزيمة في المرحلة الماضية أمام نادي الأخدود لتصدر إدارة النادي قراراً بإقالة المدرب.
ويحتل الشباب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، جمعها من 4 انتصارات والتعادل في 6 مباريات، والهزيمة في 8 مباريات.
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