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الشباب يقيل مدربه الكرواتي بيسكان

12/27/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬اقالة‭ ‬مدربه‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيغور‭ ‬بيسكان‭ ‬رسميا‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ونشر‭ ‬النادي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬أكس‮»‬‭ ‬بيانا‭ ‬وجه‭ ‬فيه‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬الشكر‭ ‬لمدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إيغور‭ ‬بيسكان‭ ‬على‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬

وتلقى‭ ‬الشباب‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬الأخدود‭ ‬لتصدر‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬قراراً‭ ‬بإقالة‭ ‬المدرب‭.‬

ويحتل‭ ‬الشباب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬بجدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬والتعادل‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬والهزيمة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات‭.‬

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