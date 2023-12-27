مظاهرة بمطار بن غوريون تطالب بعودة المحتجزين في غزة
التاريخ
12/27/2023 7:13:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر أقارب وأصدقاء الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بمطار بن غوريون -وهو المطار الدولي الرئيسي في "إسرائيل" - للمطالبة بإطلاق سراحهم وعودتهم.
ويأتي التحرك الجديد في إطار احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، وتشمل مظاهرات واعتصامات من أجل الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
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