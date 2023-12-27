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مظاهرة بمطار بن غوريون تطالب بعودة المحتجزين في غزة

12/27/2023 7:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر أقارب وأصدقاء الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بمطار بن غوريون -وهو المطار الدولي الرئيسي في "إسرائيل" - للمطالبة بإطلاق سراحهم وعودتهم.


ويأتي التحرك الجديد في إطار احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، وتشمل مظاهرات واعتصامات من أجل الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.


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