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جنود مصابون يرفضون زيارة نتنياهو لهم بالمستشفى

12/27/2023 7:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 العبرية، إن جنودا أصيبوا في معارك غزة ويتلقون العلاج حاليا، يرفضون زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة.


وكانت نفس القناة ذكرت قبل أيام أن بعض الجنود المصابين رفضوا زيارة نتنياهو لهم في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان شرقي تل أبيب.


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