جنود مصابون يرفضون زيارة نتنياهو لهم بالمستشفى
التاريخ
12/27/2023 7:13:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 العبرية، إن جنودا أصيبوا في معارك غزة ويتلقون العلاج حاليا، يرفضون زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة.
وكانت نفس القناة ذكرت قبل أيام أن بعض الجنود المصابين رفضوا زيارة نتنياهو لهم في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان شرقي تل أبيب.
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