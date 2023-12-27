تركيا ترفع الحد الأدني للأجور بنسبة 49% لعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير العمل التركي، وداد إيشيق هان، الأربعاء، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49 % عن المستوى المحدد في يوليو وبزيادة نسبتها 100 % عن يناير.



وزاد أن معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى هذا العام ولكنه أقل بقليل من التوقعات، مما يشير إلى أن دورة قوية لرفع أسعار الفائدة قد تكون بدأت تؤتي ثمارها في تهدئة الطلب.

