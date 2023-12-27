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تربية النواب تتمنى النجاح للطلبة بامتحانات التوجيهي

12/27/2023 7:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت لجنة التربية والتعليم النيابية، عن امنياتها بالتوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة في الامتحانات التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، والتي تبدأ غدا الخميس.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أنها تتابع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات مؤكدة استعدادها لتلقي كل ملاحظات الطلبة على سير الامتحانات داعية الطلبة إلى ضرورة التقدم للامتحانات بصورة إيجابية، من أجل نتائج إيجابية تساعدهم على عبور هذه المرحلة إلى المرحلة التالية في مسار التعليم العالي.

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