الزرقاء:مشاركون بندوة يوصون بإقامة متحف للحياة الطبيعية بالأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون في ندوة علمية بضرورة إقامة متحف للحياة الطبيعية في الأردن لعرض المستحاثات المكتشفة في الزرقاء وباقي محافظات المملكة وإنشاء الدارة للسياحة الثقافية، وهي دارة الملك عبدالله الأول،وإطلاق مسارات السياحة الثقافية في وادي الزرقاء وربطها مع محافظتي عمان وجرش .
جاء ذلك ،خلال الندوة الثقافية العلمية، التي أقيمت في قاعة جمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي الخيرية بعنوان "الزرقاء والهاشميون ومسارات الإيلاف القرشي،والتي أقيمت بالتعاون مع الجامعة الهاشمية ومنتدى الهاشمية الثقافي وعدد من الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.
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