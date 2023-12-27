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ندوة ثقافية تعاين التراث العالمي في الرصيفة

12/27/2023 7:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها، اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية علمية في مقر جمعية باب لد الخيرية بلواء الرصيفة، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وعدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الثقافية في اللواء بهدف معاينة واقع التراث العالمي في مدينة الرصيفة تاريخيا وثقافيا ضمن التراث الوطني الأردني وما يشكله كجزء مهم من التراث الانساني العالمي.


وأكد رئيس اتحاد المؤرخين سعد سلامة على إيلاء الحكومة من خلال مؤسساتها الرسمية للاهتمام في تعزيز المنتج الثقافي ودعم الهيئات والباحثين ومن خلال مديريات الثقافة في جميع المحافظات، خاصة في محافظة الزرقاء لما تمتلكه من مواقع أثرية وتراثية عريقة تمتد عبر العصور القديمة.

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