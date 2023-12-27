ندوة ثقافية تعاين التراث العالمي في الرصيفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها، اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية علمية في مقر جمعية باب لد الخيرية بلواء الرصيفة، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وعدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الثقافية في اللواء بهدف معاينة واقع التراث العالمي في مدينة الرصيفة تاريخيا وثقافيا ضمن التراث الوطني الأردني وما يشكله كجزء مهم من التراث الانساني العالمي.
وأكد رئيس اتحاد المؤرخين سعد سلامة على إيلاء الحكومة من خلال مؤسساتها الرسمية للاهتمام في تعزيز المنتج الثقافي ودعم الهيئات والباحثين ومن خلال مديريات الثقافة في جميع المحافظات، خاصة في محافظة الزرقاء لما تمتلكه من مواقع أثرية وتراثية عريقة تمتد عبر العصور القديمة.
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