النسور: النظام الصحي الأردني أثبت قدرته على اكتشاف الحالات الوبائية مبكرا

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، الدكتور مهند النسور، إن واقع النظام الصحي في الأردن تميز بقوة عملية الرصد والقدرة على اكتشاف الحالات الوبائية مبكرا، الأمر الذي حد من انتشار الأوبئة المستجدة والطارئة.
وحث النسور، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة، على التركيز على أهمية منع انتشار الأوبئة، والاستعداد لمواجهتها من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها ونشر التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع.
وأكد أن التوعية مهمة جدا باعتبارها من أهم الركائز العملية في التصدي للأوبئة إلا أن الإندماج المجتمعي لا يقل أهمية عن التوعية، لا بل يعتبر أقوى وأهم.
وقال لا بد من انخراط المجتمع المحلي في عملية التخطيط والتنفيذ، لا سيما وأن التوعية لوحدها غير كافية، ويجب إدماج العنصر الإنساني والعنصر المجتمعي في المواجهة والتصدي للوباء.
وأضاف النسور أنه يجب أن نحرص على الإستفاده من التطور التكنولوجي والذكاء الصناعي وتسخيرها في خدمة نظام الرصد والمراقبة والاكتشاف المبكر للأوبئة الطارئة والاستفادة منها في عمليات تحليل ورسم البيانات فالتكنولوجيا حاضرة دائما في النظام الصحي والتصدي للأوبئة.
وأشار إلى أن العقد الأخير أظهر عدم استعداد العالم للأوبئة وثبت ذلك من خلال جائحة كورونا والتي أظهرت الكثير من نقاط الضعف التي شابت النظام الصحي العالمي في مواجهة الجائحة.
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