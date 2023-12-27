النسور: النظام الصحي الأردني أثبت قدرته على اكتشاف الحالات الوبائية مبكرا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، الدكتور مهند النسور، إن واقع النظام الصحي في الأردن تميز بقوة عملية الرصد والقدرة على اكتشاف الحالات الوبائية مبكرا، الأمر الذي حد من انتشار الأوبئة المستجدة والطارئة.



وحث النسور، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة، على التركيز على أهمية منع انتشار الأوبئة، والاستعداد لمواجهتها من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها ونشر التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع.



وأكد أن التوعية مهمة جدا باعتبارها من أهم الركائز العملية في التصدي للأوبئة إلا أن الإندماج المجتمعي لا يقل أهمية عن التوعية، لا بل يعتبر أقوى وأهم.



وقال لا بد من انخراط المجتمع المحلي في عملية التخطيط والتنفيذ، لا سيما وأن التوعية لوحدها غير كافية، ويجب إدماج العنصر الإنساني والعنصر المجتمعي في المواجهة والتصدي للوباء.



وأضاف النسور أنه يجب أن نحرص على الإستفاده من التطور التكنولوجي والذكاء الصناعي وتسخيرها في خدمة نظام الرصد والمراقبة والاكتشاف المبكر للأوبئة الطارئة والاستفادة منها في عمليات تحليل ورسم البيانات فالتكنولوجيا حاضرة دائما في النظام الصحي والتصدي للأوبئة.

وأشار إلى أن العقد الأخير أظهر عدم استعداد العالم للأوبئة وثبت ذلك من خلال جائحة كورونا والتي أظهرت الكثير من نقاط الضعف التي شابت النظام الصحي العالمي في مواجهة الجائحة.