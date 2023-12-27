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القناة 13 العبرية تكشف تفاصيل عرض الاحتلال لعقد صفقة جديدة مع المقاومة

12/27/2023 7:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت قناة "13" العبرية اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال قدمت مقترحاً لعقد صفقة جديدة مع المقاومة الفلسطينية عرضت فيه الانسحاب من المناطق المأهولة بالقطاع، إلى جانب السماح بإدخال إعانات إنسانية مع فترة هدنة محددة، مشيرة إلى أن المقترح رفضته "حماس" التي تشترط وقفاً شاملاً لإطلاق النار.


تقول القناة، إن المقترح كان بوساطة أمريكية وهندية، وتريد تل أبيب في المقابل إطلاق سراح كل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.


إلى جانب ذلك، عرضت "إسرائيل" وفق القناة نفسها، الزيادة في إدخال الإمدادات الطبية وفتح معابر متعددة لإدخالها نحو القطاع.


وذكرت القناة أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد مسؤول إسرائيلي أن مصر قدمت إلى "إسرائيل" وحماس صفقة رهائن على 3 مراحل، يتم بموجبها في المرحلة الأولى إطلاق سراح نحو 40 رهينة: النساء والمرضى وكبار السن، مقابل وقف العدوان لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".


وأضافت: "في المرحلة الثانية، سيتم إطلاق سراح الجنود والجثث، في حين ستسمح "إسرائيل" مرة أخرى بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الفلسطينيين".


ثم أردفت: "أما المرحلة الثالثة، التي تمثل إشكالية خاصة بالنسبة لإسرائيل، فستتضمن إطلاق سراح الرجال والجنود، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار".


في الجهة المقابلة، تؤكد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضرورة "وقف إطلاق نار شامل في القطاع"، من أجل عقد صفقة مع الاحتلال. عربي بوس

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