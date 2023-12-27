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3 إصابات برصاص الاحتلال شرق الخليل

12/27/2023 7:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين أصيبوا الليلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بني نعيم شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.


كما أفاد ناشطون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة عرابة في جنين ومنطقة الطور في نابلس (شمالي الضفة).

يأتي ذلك في ظل تجدد الاقتحامات الإسرائيلية اليومية لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة.

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