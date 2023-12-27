3 إصابات برصاص الاحتلال شرق الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين أصيبوا الليلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بني نعيم شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
كما أفاد ناشطون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة عرابة في جنين ومنطقة الطور في نابلس (شمالي الضفة).
يأتي ذلك في ظل تجدد الاقتحامات الإسرائيلية اليومية لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة.
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