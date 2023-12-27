Thursday, 28 December 2023 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد تنشر صورة لرادار الطقس وتبيّن مواقع تساقط الأمطار - فيديو

12/27/2023 7:13:47 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، صورة لرادار الطقس، بينت أن أجزاء متفرقة من محافظة العاصمة عمان، واربد وعجلون ومعان وجرش، شهدت بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس هطولات مطرية.


وأضافت الدائرة، أن هذه الأمطار تأتي نتيجة لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.





MENAFN27122023000208011052ID1107663016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث