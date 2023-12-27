الأرصاد تنشر صورة لرادار الطقس وتبيّن مواقع تساقط الأمطار - فيديو

الأرصاد تنشر صورة لرادار الطقس وتبيّن مواقع تساقط الأمطار - فيديو
التاريخ
12/27/2023 7:13:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، صورة لرادار الطقس، بينت أن أجزاء متفرقة من محافظة العاصمة عمان، واربد وعجلون ومعان وجرش، شهدت بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس هطولات مطرية.
وأضافت الدائرة، أن هذه الأمطار تأتي نتيجة لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.
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